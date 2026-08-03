Μπαρτζώκας: «Να σας διαβεβαιώσω πως όσα λέγονται για τον Ταϊρίκ Τζόουνς είναι απολύτως αναληθή!»

Διαβάσε όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μπροστά στο κοινό του, αφήνοντας πίσω την ήττα στην Ιταλία από τη Βίρτους. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 89-66 της Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μίλησε για την αμυντική βελτίωση της ομάδας του, ενώ ξεκαθάρισε τα όποια σύννεφα μπορεί να υπήρχαν γύρω από το όνομα του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Αναλυτικά

«Η νίκη ήταν το ζητούμενο και, σε αυτό το σημείο της σεζόν, είναι σημαντικό να παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Η βελτίωσή μας στην άμυνα ήταν εμφανέστατη, όσον αφορά την επιθυμία, τη συγκέντρωση και την προσπάθεια. Σίγουρα, η Εφές είναι μια ομάδα με μεγάλο επιθετικό ταλέντο και όλοι γνωρίζουν τον Πάμπλο Λάσο και το σύνολο που έχει δημιουργήσει.

Είμαι πολύ ευγνώμων στους παίκτες για την προσπάθειά τους και στον κόσμο για τη στήριξη. Πάνω απ' όλα, όμως, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του οργανισμού, οι οποίοι ανέλαβαν να οργανώσουν έναν αγώνα σε διαφορετική έδρα. Είναι πολύ δύσκολο να μετακομίσεις και να προετοιμάσεις μια τέτοια αναμέτρηση. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να αφιερώσω τη νίκη.

Η δυσκολία βρίσκεται στην οργάνωση: Από τη μετακίνησή μας και το ξενοδοχείο μέχρι τις μεταφορές και το πώς θα προπονηθούν οι παίκτες που μένουν εκτός δωδεκάδας, με διαφορετικό προπονητή. Δεν είναι πράγματα που είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ο κόσμος, αλλά είναι σημαντικά. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, καθώς οι εξέδρες βρίσκονται πιο κοντά στο γήπεδο σε σχέση με το παλιό ΣΕΦ.

Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς και πρέπει να συνταχθούμε όλοι μαζί. Όλοι έχουν ως κίνητρο να κερδίσουν τον πρωταθλητή Ευρώπης, ενώ ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Όσο καταφέρνουμε να είμαστε συμπαγείς και να παίρνουμε νίκες, θα βελτιωνόμαστε. Σήμερα παίξαμε την καλύτερη άμυνα που έχουμε παίξει φέτος.

Θέλω, επίσης, να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο του Άρη Ποΐλα, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Το σημαντικότερο, πέρα από μια μεγάλη επιτυχία, είναι να επιστρέψεις στον ομαδικό χαρακτήρα. Η επιτυχία έχει καταστρέψει πολλούς ανθρώπους. Ο Ολυμπιακός διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι θέλουν να επιβεβαιώσουν την αξία τους παίζοντας περισσότερο. Ακόμη και στα παιχνίδια που κερδίσαμε, είχαμε δείξει ότι έπρεπε να βρισκόμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Σήμερα τα καταφέραμε καλύτερα, αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Με εξαίρεση τον Μοντέρο, όλοι οι υπόλοιποι κατάλαβαν ότι θα αγωνιστούν για περίπου 15 λεπτά. Ο Εντιάι μάς βοηθάει πολύ και βελτιώνει την άμυνά μας. Δεν μπορώ να παραβλέψω ούτε την προσπάθεια του Φουρνιέ στην άμυνα. Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ, παρά το χαμηλό ποσοστό μας στο τρίποντο. Θεωρώ ότι, με τους καλούς σουτέρ που διαθέτουμε, αν βελτιώσουμε λίγο τα ποσοστά μας, το ταβάνι μας είναι πολύ υψηλό».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τα δημοσιεύματα περί απομάκρυνσής του: «Οι δημοσιογράφοι το λένε; Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό είναι απολύτως αναληθές. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο-κλειδί και δεν είναι κάτι που έχω να του δώσω. Ο καθένας που φοράει αυτή τη φανέλα πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει να συνεισφέρει με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη κι αν χρειαστεί να χειροκροτεί από τον πάγκο. Δεν έχω την απαίτηση να παίζει κάποιος καλά και στα 90 παιχνίδια.

Έχουμε ένα ρόστερ γεμάτο καλούς παίκτες. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε τέσσερα λεπτά, ο Χολ έμεινε εκτός δωδεκάδας, ενώ ο Ντάνστον έχει πολύ σημαντική συνεισφορά χάρη στην εμπειρία και την κλάση του. Είναι καθηγητής και ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη. Όλοι είναι καλοί παίκτες. Δεν μπορείς να πείσεις κάποιον με μια ένεση. Μπορείς να του δείξεις εμπιστοσύνη. Στον τελικό με τη Ρεάλ, ο Ταϊρίκ και ο Σακίλ συνεισέφεραν. Ακόμη και ένα δεκάλεπτο μπορεί να είναι αρκετό, αρκεί να κερδίζει η ομάδα».

Για την αμυντική λειτουργία και τα περιθώρια βελτίωσης: «Είναι αλληλένδετα το πόσο καλά και με τι ταχύτητα παίζεις στην άμυνα, το πώς δυσκολεύεις τον αντίπαλο και το πώς παίρνεις τα ριμπάουντ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ήμασταν πολύ κακοί. Κάναμε τα πάντα βιαστικά και πρόχειρα. Όταν είχαμε υπομονή, δημιουργούσαμε καλές προϋποθέσεις, αλλά ξαφνικά σταματήσαμε να πασάρουμε. Αυτά θα επαναληφθούν και όλες οι ομάδες θα παλέψουν πολύ».