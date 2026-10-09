Η μικρή Αμέλεια βράβευσε τον Σάσα Βεζένκοβ και άπαντες στο γήπεδο σηκώθηκαν όρθιοι να χειροκροτήσουν.

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει την Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο Σάσα Βεζένκοβ, βραβεύτηκε.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ, ήταν ο κορυφαίος πρεσβευτής του προγράμματος One Team της EuroLeague για τη σεζόν 2025-2026. Το βραβείο, του το έδωσε η μικρή Αμέλεια, η οποία την ώρα που μπήκε με το καροτσάκι στο γήπεδο, άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι να τη χειροκροτήσουν.

Μία πολύ συγκινητική στιγμή στη «Sunel Arena», με τη μικρή Αμέλεια να είναι το κεντρικό πρόσωπο.