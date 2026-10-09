Η EuroLeague εξετάζει την είσοδό της στο μετοχικό σχήμα της ABA League, με προοπτική ακόμη και την απόκτηση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του σέρβικου «Sport Klub».

Ένα αρκετά... ακραίο σενάριο έρχετα από τη Σερβία, καθώς αναφέρεται ότι η EuroLeague θέλει να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο στην ABA League, με προοπτική ακόμη και την πλειοψηφία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του σερβικού «Sport Klub».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα στους ανθρώπους της EuroLeague και τους εκπροσώπους των συλλόγων που είναι ιδιοκτήτες της ABA League βρέθηκε το ενδεχόμενο εισόδου της ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο μετοχικό σχήμα της λίγκας της Αδριατικής. Η πρόθεση που παρουσιάστηκε φέρεται να αφορά μια κίνηση που θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο προσεχές διάστημα, με την EuroLeague να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον έλεγχο της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το Sport Klub, στη συνάντηση συμμετείχαν, έπειτα από επιθυμία της πλευράς της EuroLeague, και εκπρόσωποι της Dubai BC και της Κλουζ, παρότι οι δύο ομάδες δεν ανήκουν στους μετόχους της ABA League. Η παρουσία τους αποδίδεται στον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στις συζητήσεις, καθώς αντιμετωπίζονται ως σημαντικοί παράγοντες και εν δυνάμει μακροχρόνιοι συνεργάτες της EuroLeague και, κατ’ επέκταση, της ABA League.

Παράλληλα, στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της διαιτησίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της λίγκας της Αδριατικής. Όπως μεταφέρει το σερβικό μέσο, η EuroLeague εμφανίζεται διατεθειμένη να συμβάλει ενεργά στην αναζήτηση λύσεων, με στόχο να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαιτησίας τόσο για τις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση όσο και για τους φιλάθλους.

Η συγκεκριμένη κινητικότητα εντάσσεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη γενικότερη στρατηγική της EuroLeague ενόψει και της προοπτικής εισόδου του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά. Η διοργάνωση επιδιώκει να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, διευρύνοντας τη λίγκα, ενισχύοντας το μοντέλο των franchises και διαμορφώνοντας στενότερες σχέσεις με τους συλλόγους που συμμετέχουν σταθερά στο EuroCup.

Βασικός στόχος της είναι, παράλληλα, να συνδεθεί πιο στενά με ομάδες που διαθέτουν ιστορία και ισχυρή βάση φιλάθλων, επενδύοντας σε αγορές και διοργανώσεις που μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ABA League εμφανίζεται ως μια λογική επιλογή, καθώς αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη της EuroLeague και έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια μιας διοργάνωσης με αποκλειστικά εθνικό χαρακτήρα, αποκτώντας ευρύτερη, διακρατική και διαηπειρωτική διάσταση.

Πάντως, όπως επισημαίνει το Sport Klub, οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν φτάσει σε επίπεδο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Το δημοσίευμα συνδέει, ωστόσο, τις εξελίξεις με τις πρόσφατες αλλαγές σε καίριες θέσεις της ABA League. Συγκεκριμένα, ο Ιμπραχίμ Ερκάν ανέλαβε καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ τοποθετήθηκε στην προεδρία της επιτροπής διαιτησίας. Πρόκειται για δύο πρόσωπα με πολυετή παρουσία στην EuroLeague, τα οποία, σύμφωνα με το Sport Klub, λειτουργούν ως διαμεσολαβητές στις επαφές των δύο πλευρών.