Ρογκαβόπουλος: «Να έχουμε υγεία, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες και χαρακτήρες»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σε δηλώσεις του στάθηκε στο ποιόν των συμπαικτών του αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, καθώς σκόραρε 10 πόντους και μάζεψε δύο ριμπάουντ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στον χαρακτήρα των συμπαικτών του, στη συγκέντρωση και στην υγεία που θα πρέπει να έχει το Τριφύλλι ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου:

«Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Παίξαμε καλά, περιμένουμε και τους τραυματίες. Προχωράμε, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας, όλοι δίνουν το 100% και το προπονητικό σταφ είναι εξαιρετικό.

Να έχουμε υγεία, είναι πολύ νωρίς, ο κόσμος ενθουσιάζεται γιατί βλέπει ωραία πράγματα στο γήπεδο. Τώρα έχουμε και τα εκτός έδρας παιχνίδια, που είναι μια διαδικασία που θα περάσουν όλες οι ομάδες.

Πρέπει να παραμείνουμε συμπαγείς. Είναι πολύ πλήρης η ομάδα, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες και χαρακτήρες και παίκτες - προσωπικότητες.

Είναι πολύ τιμητικό να σου δίνει τα εύσημα ο κόουτς Ομπράντοβιτς. Προσπαθώ για το καλύτερο και την ομάδα».