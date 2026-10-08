Ο Μουσταφά Φαλ επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από 175 ημέρες. Τα πεπραγμένα του Γάλλου ψηλού στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 92-74.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο «T-Center», έκανε το 4/4 στη φετινή EuroLeague και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης. Ξέχωρα από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους όμως, το Τριφύλλι κέρδισε και την επιστροφή του Μουσταφά Φαλ στα παρκέ μετά από 175 ημέρες.

Ο Γάλλος ψηλός πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την πράσινη φανέλα και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον πέρασε στο παρκέ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο θηριώδης σέντερ αγωνίστηκε 01:32, πέτυχε δύο πόντους καρφώνοντας την μπάλα στο καλάθι, μάζεψε ένα ριμπάουντ, ενώ αστόχησε και σε ένα ζευγάρι βολών από «τη γραμμή της φιλανθρωπίας».

Έτσι, ο Ζοτς θέλησε να βάλει σιγά σιγά στο ροτέισον και στην εξίσωση της ομάδας του έναν παίκτη που ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς και μπορεί με το μέγεθος και την εμπειρία του να δώσει σημαντικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.