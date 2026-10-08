Τρομερή ήταν η συνεργασία του Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε με αποτέλεσμα το κάρφωμα του δεύτερου που ξεσήκωσε το T-Center.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague σε ένα ματς με πολύ συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και τρομερά στιγμιότυπα.

Οι εντυπωσιακές φάσεις ξεκίνησαν από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο με τη συνεργασία του Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να ξεχωρίζει. Οι δύο Γάλλοι επικοινώνησαν άψογα με τον Γιαμπουσέλε να καρφώνει εντυπωσιακά και να ξεσηκώνει το γήπεδο.

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