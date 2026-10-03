Επιστροφή στην Ευρώπη για τον Κάμερον Πέιν, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Εφές.

Ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε πάρα πολύ άτυχος και σόκαρε τον κόσμο. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη αχίλλειου και θα απουσιάσει για τους επόμενους μήνες. Η Εφές κινήθηκε γρήγορα στην αγορά για να βρει κάποιον να τον αντικαταστήσει και έτσι ήρθε σε συμφωνία με τον Κάμερον Πέιν.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ, μετά από χρόνια παρουσίας στο NBA, είχε έρθει να παίξει στην Ευρώπη πρώτη φορά πέρυσι, όπου φόρεσε τη φανέλα της Παρτίζαν. Ο ίδιος, επέστρεψε στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Σίξερς, όμως εδώ και μήνες ήταν χωρίς ομάδα.

Η Εφές προσέγγισε τον Πέιν, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη, με μονοετές συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση της Εφές

«Κάμερον Πέιν, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας! Αποκτήσαμε τον έμπειρο γκαρντ Κάμερον Πέιν, ο οποίος έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια στο NBA και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Παρτίζαν.

Ο Αμερικανός πλέι μέικερ υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το τέλος της σεζόν 2026-2027!

Καλώς ήρθες στη νέα σου οικογένεια, Κάμερον».