Εφές: Βρήκε τον αντικαταστάτη του Τζέιμς - Ανακοίνωσε τον Κάμερον Πέιν
Ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε πάρα πολύ άτυχος και σόκαρε τον κόσμο. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη αχίλλειου και θα απουσιάσει για τους επόμενους μήνες. Η Εφές κινήθηκε γρήγορα στην αγορά για να βρει κάποιον να τον αντικαταστήσει και έτσι ήρθε σε συμφωνία με τον Κάμερον Πέιν.
Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ, μετά από χρόνια παρουσίας στο NBA, είχε έρθει να παίξει στην Ευρώπη πρώτη φορά πέρυσι, όπου φόρεσε τη φανέλα της Παρτίζαν. Ο ίδιος, επέστρεψε στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Σίξερς, όμως εδώ και μήνες ήταν χωρίς ομάδα.
Η Εφές προσέγγισε τον Πέιν, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη, με μονοετές συμβόλαιο.
Η ανακοίνωση της Εφές
«Κάμερον Πέιν, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας! Αποκτήσαμε τον έμπειρο γκαρντ Κάμερον Πέιν, ο οποίος έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια στο NBA και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Παρτίζαν.
Ο Αμερικανός πλέι μέικερ υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το τέλος της σεζόν 2026-2027!
Καλώς ήρθες στη νέα σου οικογένεια, Κάμερον».
🤩 Ailemize hoş geldin Cameron Payne!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 3, 2026
💫 NBA’de uzun yıllar forma giyen ve geçtiğimiz sezon Partizan’da mücadele eden deneyimli oyun kurucu Cameron Payne ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladık!
Welcome to your new family Cameron! #SahayaHükmet #RuleTheCourt pic.twitter.com/XopUswWy8p
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