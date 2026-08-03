Μήτογλου: «Ανατριχιάζεις με Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Μπατίστ, τα κλειδιά του Ομπράντοβιτς»

O Nτίνος Μήτογλου στάθηκε στη κίνηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τα κλειδιά, αλλά και στους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Μπατίστ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απολυτος κυρίαρχος στο «T-Center» μετατρέποντας την αναμέτρηση με την Μακάμπι σε ένα χαλαρό βράδυ. Οι πράσινοι έφτασαν στο τελικό 90-67 και το 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Ο Ντίνος Μήτογλου στάθηκε στην παρουσία των θρύλων του Παναθηναϊκού και στην χαρακτηριστική κίνηση του Ομπράντοβιτς με τα κλειδιά.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους, στους παίκτες, στο σταφ, στον προπονητή και στον κόσμο που ήρθε εδώ και μας στήριξε. Ήταν εκπληκτικό να πάρουμε ακόμη μία εντός έδρας νίκη. Η χημεία μας είναι εξαιρετική, νομίζω ότι το δείξαμε και μέσα στο παρκέ και ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο».



Για την παρουσία των Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Μπατίστ που είναι δίπλα στον Παναθηναϊκό: «Φυσικά και ανατριχιάζεις όταν έχεις αυτούς τους τρεις θρύλους εδώ. Ειδικά ο κόουτς Μάικ, από την πρώτη στιγμή που ήρθε, είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε εξαιρετική σχέση και του κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Κάθε παίκτης είναι μαθητής του παιχνιδιού. Εκείνος έχει περάσει από αυτή τη θέση πριν από εμένα και κάθε φορά προσπαθώ να εκμεταλλεύομαι όσο περισσότερο μπορώ την παρουσία του, να του κάνω ερωτήσεις και να μαθαίνω πράγματα για το μπάσκετ και για τη θέση μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτοί οι θρύλοι βρίσκονται εδώ».



Για τη κίνηση του Ζοτς με τα κλειδιά: «Αυτό είναι κίνηση του κόουτς Ομπράντοβιτς, χαρακτηριστική του! Ο κόουτς Μάικ άρχισε να το κάνει κι αυτός. Κάθε φορά που βλέπουμε βίντεο, έχει τα κλειδιά στα χέρια του και τα κουνάει. Είναι κάτι σαν δικό μας εσωτερικό αστείο».