Η οδηγία του Μουμπρού στο τελευταίο τάιμ-αουτ της Βίρτους: Αυτό που σχεδίασε, αυτό βγήκε!

Η οδηγία του κόουτς της Μπολόνια, Άλεξ Μουμπρού, στο τελευταίο τάιμ-αουτ της Βίρτους που έδωσε τη νίκη στους Ιταλούς!

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, το αποτέλεσμα σε ματς της Μπολόνια κρίθηκε στην τελευταία επίθεση με buzzer beater σουτ. Και αν την Τρίτη (28/9) η Βίρτους έχασε στο ιταλικό ντέρμπι από την Αρμάνι με το δίποντο του Χολ στο φινάλε, στο ματς με τον Ολυμπιακό η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού πήρε τη νίκη (96-94), χάρη στην επίθεση που σχεδίασε ο ίδιος στο τελευταίο τάιμ-άυτ και κατέληξε στο εύστοχο τρίποντο του Καρ.

Στο τελευταίο (δεύτερο συνεχόμενο) τάιμ- άουτ ο κόουτς της Μπολόνια ακούγεται από τα μικρόφωνα της τηλεοπτικής μετάδοσης να σχεδιάζει μια επίθεση με (τουλάχιστον) τρεις εκδοχές. Με 6 δευτερόλεπτα να απομένουν και την ομάδα του να βρίσκεται πίσω με έναν πόντο, δίνει οδηγία στον πλέι μέικερ της ομάδας Μάρκους Καρ να πάρει με προσεκτική πάσα τη μπάλα από τον Φρέιζερ.

Στη συνέχεια ακούγεται να δίνει την εντολή στον Έντουαρτς να στήσει ένα split screen για να βοηθήσει τον χειριστή που θα πάρει και την επίθεση. Σε εναλλακτικό σενάριο, υπάρχει και εντολή στον Μουρ να είναι σε θέση που αν πάρει πάσα να μπορεί να επιτεθεί στο καλάθι, ενώ στον Άλστον δίνει επίσης οδηγία να απομακρυνθεί σε σημείο που ενδεχόμενα θα μπορέσει να εκτελέσει, έπειτα από πάσα του Καρ, spot-up σουτ τριών πόντων. Δεν παραλείπει να αναφέρει πως και η περίπτωση η ομάδα του να κερδίσει φάουλ από την πιεστική άμυνα του Ολυμπιακού, είναι θετική.

Το τι συνέβη το είδαμε λίγα δευτερόλεπτα μετά, όπου οι παίκτες εκτέλεσαν το πλάνο που έδωσε ένα (εκτός ισορροπίας) τρίποντο στον γεμάτο αυτοπεποίθηση Καρ, στο οποίο ευστόχησε παρά την αμυντική προσπάθεια του ΜάκΙνταϊρ (που άλλαξε με τον Φουρνιέ) και έδωσε τη νίκη στους Ιταλούς στη λήξη της αναμέτρησης.