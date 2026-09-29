Βεζένκοβ: «Πρέπει να καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια σε ριμπάουντ και άμυνα»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζάλγκιρις με 93-91, με τον Σάσα Βεζένκοβ στις δηλώσεις του να στέκεται στη δύσκολη έδρα των Λιθουανών.
Μάλιστα, ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων», τοποθετήθηκε και για τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός, ενόψει της συνέχειας.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:
«Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εδώ. Η Ζαλγκίρις είναι πολύ καλή ομάδα και είναι σκληρή ομάδα. Το καλό είναι ότι νικάμε, το κακό είναι πρέπει να παίζουμε καλύτερη άμυνα. Ξέρω το μπάσκετ αλλάζει, αλλά πρέπει να καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια σε ριμπάουντ και άμυνα. Για να είμαι ειλικρινής που παίξαμε τόσο νωρίς εδώ, καθώς η Ζαλγκίρις σε λίγο καιρό θα έχει καλύτερη χημεία και θα έχουν επιστρέψει οι τραυματίες και για τις άλλες ομάδες θα είναι πολύ δύσκολο να περάσουν από εδώ».
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