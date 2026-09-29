Φουρνιέ: «Μας βγήκαν τα σουτ, αλλά πρέπει να προσέξουμε την άμυνά μας»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας με τη δική του συμβολή.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 93-91 και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές στη EuroLeague. Σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Εβάν Φουρνιέ πήρε την ευθύνη στα κρίσιμα και επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο όταν η μπάλα «έκαιγε».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Σκοράραμε σε πολύ σημαντικά Plays στο τέλος. Πήραμε σημαντικά ριμπάουντ. Πολλά μπράβο στη Ζάλγκιρις, έπαιξε σκληρά και είναι πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις. Μας βγήκαν τα σουτ στο τέλος και είμαι χαρούμενος που πήραμε τη νίκη.

Παίζω τρίτη φορά εδώ και η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Δεν είναι κάτι που δεν περίμενα. Για να είμαι ειλικρινής έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε ειδικά αμυντικά. Παίζουμε πιο γρήγορα, βάζουμε πολλούς πόντους, αλλά πρέπει να προσέξουμε περισσότερο και την άμυνά μας».