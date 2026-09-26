Σάρας για το ματς με τη Βίρτους: «Η Φενέρ δεν είχε καλή καθοδήγηση από τον πάγκο»
Η εμπειρία και η ποιότητα έπαιξαν ρόλο στο τέλος και η Φενέρ με μεγάλα καλαθια του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ και το double double του Μπράξτον Κι επικράτησε (78-68) της Βίρτους Μπολόνια στην πρεμιέρα της Euroleague.
Πάντως μετά το τέλος του ματς ο Σάρας Γιασικεβίτσιους έδειξε πως δεν έμεινε ικανοποιημένους και στάθηκε στα δικά του λάθη στο τακτικό κομμάτι.
«Στο σημείο αυτό το πιο σημαντικό για εμάς είναι να εντάξουμε τους νέους παίκτες στο σύστημα. Απαραίτητο να σημειώνουμε πρόοδο και να κερδίζουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν βρεθήκαμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Η Φενέρ δεν είχε καλή καθοδήγηση από τον πάγκο.
Αλλά, νικήσαμε. Οφείλουμε να διδαχτούμε από αυτό το ματς, ξεκινώντας από εμένα τον ίδιο. Υπέπεσα σε τακτικό λάθος στην άμυνα. Όταν αλλάξαμε την αμυντική μας προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε να τους σταματήσουμε. Άρα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εμένα. Η αλλαγή στην άμυνα ήταν η σωστή κίνηση για εμάς», ανέφερε.
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