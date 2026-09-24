Την πρώτη του εμφάνιση στη EuroLeague πραγματοποίησε ο πρώην NBAer, Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός για τη Ζάλγκιρις στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Ζάλγκιρις προέρχεται από 2/2 νίκες στο πρωτάθλημα Λιθουανίας και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague. Φιλοξενήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης και επικράτησε με 83-77, σε ένα παιχνίδι που έκανε αισθητή την παρουσία του ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ο πρώην NBAer, μετά από μία πολυετή θητεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ήρθε στην Ευρώπη για να ενισχύσει την ομάδα της χώρας του. Στην πρώτη του εμφάνιση στη EuroLeague, κατάφερε να ξεχωρίσει.

O Λιθουανός είχε 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ, 1 λάθος, 6/9 δίποντα και 24 στην αξιολόγηση σε ένα γεμάτο ματς. Από το ξεκίνημα δείχνει πως θα είναι από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς των Λιθουανών.