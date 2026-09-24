Επτά από τους 20 προπονητές της Euroleague τη φετινή χρονιά είναι Ισπανοί, γεγονός που αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει την επιρροή της ισπανικής σχολής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η Euroleague ξεκίνησε τη νέα σεζόν με την αναμέτρηση Ντουμπάϊ-Ρεάλ (την ίδια ώρα ξεκίνησε και η συνάντηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου), σ' ένα παιχνίδι που συμβολίζει τη σύγχρονη εποχή της διοργάνωσης. Παράλληλα, αναδεικνύει και μια νέα τάση, που έχει να κάνει με την ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία Ισπανών προπονητών στους πάγκους των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Συγκεκριμένα, από τους 20 προπονητές της Euroleague, οι επτά είναι Ισπανοί, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, σε ποσοστό 35%. Πρόκειται για τους Τσάβι Πασκουάλ (Ντουμπάι), Πέδρο Μαρτίνεθ (Ρεάλ Μαδρίτης), Πάμπλο Λάσο (Αναντολού Εφές), Άλεξ Μουμπρού (Βίρτους Μπολόνια), Ζοάν Πενιαρόγια (Παρτίζαν), Ίμπον Ναβάρο (Ερυθρός Αστέρας) και Τσάβι Άλμπερτ (Βαλένθια).

Οι επόμενες εθνικότητες απέχουν αρκετά από την ισπανική κυριαρχία. Η Σερβία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν από δύο προπονητές, ενώ υπάρχουν επίσης ένας Σλοβένος, ένας Σλοβάκος και ένας Ισραηλινός.

Γιατί ξεχωρίζουν οι Ισπανοί προπονητές

Βασικοί λόγοι για την άνοδο της ισπανικής σχολής θεωρούνται η μεγάλη τακτική κατάρτιση, η ικανότητα δημιουργίας ομάδων που δίνουν έμφαση στο σύγχρονο μπάσκετ, αλλά και ένα πιο επιθετικό και δυναμικό στυλ. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και η νοοτροπία των ίδιων των προπονητών, καθώς ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν να εργαστούν εκτός Ισπανίας, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Πάμπλο Λάσο υποστηρίζει ότι ο Ισπανός προπονητής διαθέτει πολύ καλή προετοιμασία στην τακτική και στη γνώση του παιχνιδιού, αλλά και ιδιαίτερη ικανότητα στη διαχείριση μιας ομάδας. Όπως αναφέρει, αυτή η ολοκληρωμένη προετοιμασία συχνά εκτιμάται περισσότερο στο εξωτερικό απ’ ό,τι στην ίδια την Ισπανία.

Από την πλευρά του, ο Τσάβι Πασκουάλ εξηγεί ότι πάντα υπήρχαν πολύ καλοί Ισπανοί προπονητές, όμως παλαιότερα δεν έκαναν εύκολα το βήμα προς το εξωτερικό. Πλέον, όπως σημειώνει, η έξοδος αυτών των προπονητών έχει συνδυαστεί με μια νέα γενιά που εφαρμόζει γρήγορο και δυναμικό μπάσκετ, το οποίο έχει κερδίσει την εκτίμηση στην Ευρώπη.

Η επιρροή της ισπανικής σχολής

Η ίδια τάση εμφανίζεται και στη Liga Endesa, το ισπανικό πρωτάθλημα. Από τους 18 πάγκους, οι 14 έχουν Ισπανούς προπονητές. Ο Άλεξ Μουμπρού επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντικός σεβασμός στην Ευρώπη για τον Ισπανό προπονητή, κυρίως λόγω της τακτικής του εκπαίδευσης, της συμπεριφοράς του και του ενδιαφέροντος που προκαλεί το μπάσκετ που παίζεται στην Ισπανία.

Η Ισπανία θεωρείται, παράλληλα, σημαντική δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ χάρη στις εθνικές της ομάδες, από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις ανδρικές και γυναικείες διοργανώσεις, αλλά και λόγω του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού πρωταθλήματος της ACB, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ευρώπη.

Η παρουσία επτά Ισπανών προπονητών στους 20 πάγκους της Euroleague αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της επιρροής που έχει αποκτήσει η ισπανική σχολή. Με τη φιλοσοφία, την τακτική της προσέγγιση και τη διαρκή παραγωγή νέων προπονητών, το ευρωπαϊκό μπάσκετ αποκτά ολοένα και πιο έντονο ισπανικό χρώμα και... μιλάει πιο πολύ τα ισπανικά.