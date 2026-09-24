Η Euroleague ξεκινά την Πέμπτη (24/09) και οι δύο «αιώνιοι» ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας λίγκας της Ευρώπης. Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Τέλος στην αναμονή! Το φιλοθεάμον κοινό του μπάσκετ αδημονεί για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague, το οποίο θα λάβει χώρα σήμερα, Πέμπτη (24/09). Ο Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, δοκιμάζεται επί ισπανικού εδάφους στην έδρα της Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί στο «T-Center», στην εμβληματική επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο, σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα του Τριφυλλιού, ύστερα από 14 χρόνια.

Τον «χορό» της φετινής διοργάνωσης θα ανοίξουν οι αναμετρήσεις Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου. Στα υπόλοιπα ματς ξεχωρίζουν οι μονομαχίες του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, στο Βελιγράδι και της Μπαρτσελόνα με την Αναντολού Εφές, στην Καταλονία. Το ματς της Μπασκόνια με τους ερυθρόλευκους είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Η πρεμιέρα των πρασίνων θα λάβει χώρα στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports 4 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εναρκτήριας ημέρας της Euroleague:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου (19:00, Novasports 2 HD)

Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 5 HD)

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:00, Novasports 6 HD)

Παναθηναϊκός - Παρί (21:15, Novasports 4 HD)

Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές (21:30, Novasports 5 HD)

Μπασκόνια - Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)

Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, Novasports extra 3)