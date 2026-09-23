Ο Σέιν Λάρκιν μίλησε για τη μεταγραφή του από την Αναντολού Εφές στη Φενέρμπαχτσε και αποκάλυψε ένα γεγονός που αφορά την πρώην ομάδα του.

Η μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν από την Αναντολού Εφές στη Φενέρμπαχτσε αποτέλεσε το κορυφαίο μεταγραφικό γεγονός στην Τουρκία. Ο σπουδαίος σκόρερ μίλησε για τη νέα του ομάδα, αλλά και για την επιστροφή του στο γήπεδο της Εφές στις 7 Ιανουαρίου ως αντιπάλου. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπαιζα εδώ» παραδέχθηκε για την μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του στην Αναντολού Εφές, είπε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την ευκαιρία, αλλά όταν βρίσκεσαι σε ένα μέρος για τόσο καιρό και υπογράφεις ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τον τρόπο που το έκανα εγώ πριν από μερικά χρόνια, περιμένεις να μείνεις εκεί για πολύ περισσότερο, αλλά συμβαίνουν πράγματα στην καριέρα σου. Τους σέβομαι πολύ εκεί και πάντα θα το κάνω».

Όσον αφορά την επιστροφή του ως αντιπάλου της Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρκιν υπογράμμισε: «Δεν ξέρω ακριβώς τι υποδοχής θα τύχω όταν επιστρέψω σε εκείνο το γήπεδο, αλλά από τη δική μου πλευρά τα αισθήματα είναι πάντα γεμάτα αγάπη και θα είναι μια συναρπαστική εμπειρία. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε που έπαιξα τελευταία φορά εναντίον της Εφές. Νομίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα της Euroleague απέναντι στην οποία δεν έχω σημειώσει διψήφιο αριθμό πόντων, οπότε σίγουρα θέλω να το αλλάξω αυτό!».

