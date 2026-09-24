Ο Ολυμπιακός έχει την πρόσφατη παράδοση με το μέρος του κόντρα στην Μπασκόνια, αλλά και στις πρεμιέρες της EuroLeague, μετά την επιστροφή του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του και είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν στη EuroLeague. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, καλείται να περάσει το εμπόδιο της Μπασκόνια (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta) στην «Buesa Arena».

Η πρόσφατη παράδοση κόντρα στους Βάσκους, είναι με το μέρος των πρωταθλητών Ευρώπης. Οι «ερυθρόλευκοι» στα τελευταία δέκα παιχνίδια κόντρα στην Μπασκόνια, μετράνε οχτώ νίκες. Τελευταία φορά που δεν πέρασαν το εμπόδιο των Ισπανών, ήταν στις 12 Δεκεμβρίου το 2024, όπου γνώρισαν την εκτός έδρας ήττα με 80-69.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2. Είχε αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της διοργάνωσης (όπως και φέτος) και είχε πάρει το διπλό με 102-96 σε ένα απίστευτο παιχνίδι, με τον Σάσα Βεζένκοβ να ξεχωρίζει (24 πόντοι, 13 ριμπάουντ). Στη ρεβάνς του ΣΕΦ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, είχε επικρατήσει εύκολα με 90-80.

Τα τελευταία δέκα παιχνίδια του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια

19/03/26 Ολυμπιακός - Μπασκόνια 90-80

30/09/25 Μπασκόνια - Ολυμπιακός 96-102

14/01/25 Μπασκόνια - Ολυμπιακός 101-102

21/11/24 Ολυμπιακός - Μπασκόνια 92-69

12/01/24 Μπασκόνια - Ολυμπιακός 80-69

09/11/23 Ολυμπιακός - Μπασκόνια 74-75

13/04/23 Ολυμπιακός - Μπασκόνια 86-78

21/10/22 Μπασκόνια - Ολυμπιακός 92-97

04/02/22 Μπασκόνια - Ολυμπιακός 62-72

01/10/21 Ολυμπιακός - Μπασκόνια 75-50

Από τότε που επέστρεψε στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν θετικό πρόσημο στις πρεμιέρες τους στη EuroLeague. Συνολικά από τα έξι παιχνίδια, έχει τέσσερις νίκες και δύο ήττες.

Οι πρεμιέρες του Ολυμπιακού στη EuroLeague από τότε που επέστρεψε ο Μπαρτζώκας

2020-21 Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 67-68

2021-22 Ολυμπιακός – Μπασκόνια 75-50

2022-23 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 70-80

2023-24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88

2024-25 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 82-71

2025-26 Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102