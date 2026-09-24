Η Παρί το κάνει ανάποδα: Όταν το μοντέλο μπάσκετ καθορίζει τους παίκτες και τον προπονητή!

Το Gazzetta «φωτίζει» την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην αποψινή (24/09, 21.15) πρεμιέρα της Euroleague και εστιάζει στην φιλοσοφία του Αμερικανού προέδρου της να επιλέγει τους παίκτες και τον προπονητή που μπορούν να υπηρετήσουν συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ.

Αν είσαστε φίλαθλοι των «αιωνίων αντιπάλων» δεν μπορεί να μην θυμάστε την Παρί, πριν από δύο χρόνια, δηλαδή στην παρθενική της σεζόν στην Euroleague... Όχι μόνο επειδή, ως πρωτάρα, πήρε την πρόκριση για τα playoffs, κερδίζοντας την Ρεάλ στην Μαδρίτη στο πρώτο παιχνίδι play-in, αλλά κυρίως γιατί εκείνη την σεζόν, ήταν η μοναδική ομάδα που πέρασε νικηφόρα τόσο από το ΣΕΦ (96-90) όσο και από το ΟΑΚΑ (101-98).

Και μάλιστα παίζοντας μπασκετάρα, σκοράροντας κατά μέσο όρο 98,5 πόντους και κερδίζοντας τον σεβασμό και την αναγνώριση από όλη την Ευρώπη! Στον πάγκο εκείνης της ομάδας, λοιπόν, ως πρωτοεμφανιζόμενος coach στην Euroleague, κάθισε ο Τιάγκο Σπλίτερ, με την ρητή εντολή να εφαρμόσει στο παρκέ ένα μοντέλο μπάσκετ, που είχε εισαγαγάγει στην ομάδα ο προηγούμενος προπονητής (Τουόμας Ίσαλο) και το οποίο είχε «αγοράσει» στο 100% ο Αμερικανός πρόεδρος του συλλόγου.

Το ότι και οι δύο προαναφερθέντες βρίσκονται ήδη στο ΝΒΑ, έχοντας την καθοδήγηση των Μέμφις Γκρίζλις και των Σικάγο Μπουλς, μπορεί να λέει πολλά. Αυτό που λέει περισσότερα, όμως είναι ότι το πρώην ανώτατο διοικητικό στέλεχος αρκετών ομάδων του «μαγικού κόσμου» και νυν πρόεδρος της Παρί, είναι το απολυτο «αφεντικό» του συλλόγου και αυτό φαίνεται ακόμη και στην μπασκετική κατεύθυνση που έχει το αγωνιστικό τμήμα.

Ο λόγος για τον Ντέιβιντ Καν, τον οποίο οι παλαιότεροι θα θυμούνται στην θέση του προέδρου των basketball operations των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, (αντικατέστησε τον «θρύλο» Κέβιν ΜακΧέιλ). Σε μία εποχή που ο συγκεκριμένος οργανισμός είχε πολύ έντονες ευρωπαϊκές επιρροές και μάλιστα στις μέρες του, οι «λύκοι» επέλεξαν τον Ρίκι Ρούμπιο στο νο5 του draft κι έκαναν το deal με τον Παναθηναϊκό για τον Νίκολα Πέκοβιτς.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρίσκεται μπροστά (γιατί έχει την θέση του προέδρου) αλλά και πίσω από τον νεοσύστατο σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας, που ιδρύθηκε από τον ίδιο πριν απο μόλις οκτώ χρόνια! Με φόντο την ταχύρρυθμη δημιουργία ενός club, το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια θα εφτανε να παίζει στην Euroleague!

Αυτό που αποδείχτηκε περίτρανα ήταν ότι όταν έχεις πλάνο, επενδυτές και ταυτόχρονα γνωρίζεις τους σωστούς ανθρώπους, όλα είναι πιθανά. Κάπως έτσι και αφότου ο 65χρονος σήμερα Αμερικανός δικηγόρος εξασφάλισε ότι η ομάδα θα έβρισκε στέγη στην υπό ανέγερση τότε “Adidas Arena” (είχε μπει στον ολυμπιακό προϋπολογισμό του 2024), την σεζόν 2018-2019 έπαιξε για πρώτη φορά στην Α2 Γαλλίας (LNB Pro B).

Έστω κι αν η άνοδος ήρθε μετά από τρία χρόνια (2021), από την αρχή μέχρι και σήμερα, το στυλ μπάσκετ που έπαιζε και συνεχίζει να παίζει, ήταν ξεκάθαρο και βασισμένο στα χαρακτηριστικά που επιδρούν στο σύγχρονο μπάσκετ (μέγεθος, μάκρος, αθλητικότητα, physicality, σουτ και υψηλές ταχύτητες).

Η δε προσήλωση στο παραπάνω μοντέλο, αποτελούσε προαπαιτούμενο για την συμφωνία με τον εκάστοτε προπονητή (πέρυσι σε αυτή την θέση βρέθηκε ο επίσης πρωτοεμφανιζόμενος στην EL, Φραντσέσκο Ταμπελίνι) και κατ’ επέκταση για τους παίκτες, που θα έρχονταν και θα καλούνταν να το υπηρετήσουν.

Και αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα που έχουν έρθει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (πρωτάθλημα, Κύπελλο, League Cup και Supercup Γαλλίας, Eurocup και καθιέρωση στην Euroleague), o τύπος έχει όραμα και μάλλον ξέρει τι θέλει και τι κάνει.

Αυτή είναι η ιστορία που ακολουθεί την συντομη διαδρομή του παριζιάνικου συλλόγου, o οποίος θα είναι ο πρώτος εφετινός αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον μαραθώνιο των 38 αγωνιστικών της regular season.

Ρίχνοντας μία ματιά στο ρόστερ της νέας σεζόν και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η διατήρηση ενός λειτουργικού βασικού κορμού είναι πάντα ένα από τα πλεονεκτήματα μίας προσπάθειας, η Παρί κράτησε 12 από τους περυσινούς παίκτες (Χιφί, Χερέρα, Ρόντεν, Εμπαγιέ, Χομς, Φέιγ, Ουαταρά, Σάρβιν, Τζ.Μόργκαν, Καβαλιέρ, Χομς, Αγιαγί & Ντοκοσί) κι έκανε συνολικά επτά προσθήκες πριν αποφασίσει ότι θα δώσει τα ηνία σε έναν ακόμη rookie coach για τα δεδομένα της Euroleague.

Με την μόνη διαφορά ότι ο 39χρονος νέος τεχνικός της γαλλικής ομάδας, Μαξίμ Λεφέβρ, μετράει ήδη 15 προπονητικής θητείας στην πλάτη του, εκ των οποίων τα οκτώ ήταν στο κολεγιακό πρωτάθλημα ως assistant και player development coach στο Άντζελο Στέιτ, το Άρκανσο και το Τέξας Τεκ και άλλα επτά στο τεχνικό επιτελείο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

«Μετά από μια εκτεταμένη και ενδελεχή αναζήτηση, είμαι πεπεισμένος ότι βρήκαμε τον ιδανικό υποψήφιο, τον Μαξίμ Λεφέβρ. Εκπροσωπεί τη νέα γενιά Γάλλων προπονητών και έχει εμπειρία στο παιχνίδι σε κάθε επίπεδο, από το NCAA μέχρι το NBA, με εξαίρεση τη θέση του head-coach.Έχω την ίδια πεποίθηση που είχα όταν προσλάβαμε τον Τιάγκο Σπλίττερ: ο Μαξ είναι έτοιμος να γίνει προπονητής. Η μπασκετική του ευφυΐα, η ταπεινότητα και η ικανότητά του να χτίζει σχέσεις τόσο με παίκτες όσο και με προπονητές τον καθιστούν μοναδικά κατάλληλο για αυτή την ευκαιρία. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι είναι έτοιμος για αυτή την πρόκληση.», ήταν τα λόγια του Ντέιβιντ Καν κατά την επίσημη παρουσίαση της επιλογή του.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, τοποθέτησε δίπλα του τον μέχρι πρότινος και επί 2,5 χρόνια προπονητή της Βιλερμπάν, Πιερίκ Πουπέ, αλλά οι επιλογές των παικτών είχαν γίνει πριν αναλάβει καν. Σε αυτό το πλαίσιο, στο πρόσωπο του 27χρονου point-guard, Τάϊσον Ετιέν, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, βλέπει μία διαφορετική εκδοχή του Σορτς, με την στόχευση ότι θα δημιουργήσει ένα εξίσου αξιόπιστο δίδυμο μαζί με τον Ιφί.

Από ‘κει και πέρα η προσθήκη του έμπειρου και μπαρτοκαπνισμένου Τι Τζέι Γουόρεν (πρέπει να χάσει κιλά για να ξαναγίνει επιδραστικός), αποτελεί ένα στοίχημα, την ίδια ώρα που πιο ασφαλής θεωρείται η απόκτηση του πρώην «ερυθρόλευκου», Φρανκ Νιλικινά, αλλά και του αμυντικού specialist, Τέρι Ταρπέϊ (και οι δύο μετρούν από 3 και 4 διαδοχικές σεζόν στην EL).

Από ‘κει και πέρα, μέσα στην ρακέτα δεσπόζει η προσθήκη του Βραζιλιάνου power forward, Μαοζίνια Περέϊρα, τον οποιο οι «μύστες» θα θυμούνται να σηκώνεται μπροστά στον Γκομπέρ και να καρφώνει την μπάλα στο ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού, ενώ το μεγάλο project θεωρείται ο 21χρονος Σενεγαλέζος σέντερ, Μο Φέιγ, που πέρυσι έκανε αξιοπρεπέστατο ντεμπούτο στην EL (μ.ο. 4,6π., 5,0ρ. & 1κοψ. με 65,2% διπ. σε 17’) και φέτος αναμένεται να έχει μεγαλύτερη πρόοδο.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, αναφέρουμε τον super αθλητικό τον Αλίζ Τζόνσον, ο οποίος μετά από 5 χρόνια περιπλάνησης ανάμεσα σε NBA και G-League, πήρε πολύ καλά χρήματα την τελευταία 3ετία σε Ιαπωνία, Ν.Κορέα και Κίνα και φέτος δοκιμάζει για πρώτη φορά την τύχη του στην Euroleague.

Τα ψάρια που θα πιάσει το εφετινό project θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο. Επειδή η αρχή, όμως, είναι πάντα δύσκολη και η πίεση παραδοσιακά μεγαλύτερη εντός έδρας, το δείγμα της Παρί από το Supercup (το πήρε) και τα φιλικά, παραπέμπει σε ομάδα που αν υποτιμηθεί, είναι ικανή για την ζημιά.

Photo credit: Χρήστος Ζωίδης