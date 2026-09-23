Η Ελλάδα έχει πλέον πέντε εκπροσώπους στο διαιτητικό δυναμικό της EuroLeague, από τον πιο έμπειρο Ιωάννη Φούφη μέχρι το νέο πρόσωπο, τον Γιάννη Τσιμπούρη.

Όταν γίνεται συζήτηση για την ελληνική παρουσία στη Euroleague, ακαριαία το μυαλό όλων πηγαίνει στους παίκτες και στους προπονητές. Υπάρχει, όμως, και μια άλλη ισχυρή πλέον ελληνική παρουσία. Λιγότερο προβεβλημένη, αλλά καθοριστική για τη διεξαγωγή κάθε αγώνα και είναι η ελληνική διαιτησία.

Στη σεζόν 2026-2027 η Ελλάδα έχει πλέον πέντε εκπροσώπους που θα διευθύνουν αγώνες της Euroleague, αλλα και το Eurocup. Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Φούφης, ο Βασίλης Πιτσίλκας, η Βάσω Τσαρούχα, ο Γιάννης Τηγάνης και ο Γιάννης Τσιμπούρης αποτελούν την ελληνική πεντάδα που καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πέντε ονόματα, πέντε διαφορετικές διαδρομές... Από τον Ιωάννη Φούφη, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη Euroleague στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, μέχρι τον Γιάννη Τσιμπούρη, που αποτελεί το νέο πρόσωπο της ελληνικής διαιτησίας στη διοργάνωση. Η ιστορία τους αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας της ίδιας της ελληνικής διαιτησίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ιωάννης Φούφης: Η... παλιοσειρά

Ο Ιωάννης Φούφης είναι ο παλαιότερος από τους πέντε Έλληνες διαιτητές που βρίσκονται σήμερα στο δυναμικό της Euroleague. Η παρουσία του στη Euroleague ξεκινά από τη σεζόν 2011-12, όταν το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρισκόταν σε μια διαφορετική εποχή. Η πρώτη καταγεγραμμένη συμμετοχή του σε αγώνα της διοργάνωσης ήρθε στις 19 Οκτωβρίου 2011, στην αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε-Κάχα Λαμποράλ.

Εκείνο το παιχνίδι αποτέλεσε την αφετηρία μιας διαδρομής που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Από τότε έχουν περάσει περισσότερα από 15 χρόνια, με τον Φούφη να αποτελεί την... παλιοσειρά των ελλήνων.

Η αξία της συγκεκριμένης διαδρομής γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν αναλογιστεί κανείς πόσες αλλαγές έχουν μεσολαβήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από το 2011 μέχρι σήμερα. Άλλαξαν ομάδες, κανονισμοί, πρόσωπα, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης. Ο Φούφης, όμως, παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο.

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο στην κανονική περίοδο. Έχει βρεθεί και σε αγώνες υψηλότερης σημασίας, μεταξύ άλλων και στα playoffs της Euroleague.



Βάσω Τσαρούχα: Η γυναίκα που έγραψε ιστορία

Οκτώ χρόνια μετά την είσοδο του Φούφη στη Euroleague, η ελληνική διαιτησία απέκτησε μια παρουσία με ξεχωριστή ιστορική σημασία. Το 2019 η Βάσω Τσαρούχα έγινε η πρώτη Ελληνίδα διαιτητής που εντάχθηκε στο δυναμικό της Euroleague και μία από τις γυναίκες που έφτασαν στο κορυφαίο επίπεδο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το ντεμπούτο της πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019, στην αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν. Ήταν ένα παιχνίδι που πέρα από το αγωνιστικό του αποτέλεσμα είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια την ελληνική διαιτησία.

Η Τσαρούχα δεν βρέθηκε στη Euroleague από το πουθενά. Είχε προηγηθεί μια μακρά πορεία στα ελληνικά γήπεδα και στις διεθνείς διοργανώσεις. Μάλιστα, πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη διαιτησία, είχε υπάρξει η ίδια αθλήτρια του μπάσκετ.

Η μετάβαση από το παρκέ στη διαιτησία ήταν ένα νέο ξεκίνημα. Από το 2014 βρέθηκε στην Stoiximan GBL. Σταδιακά η πορεία της πέρασε τα ελληνικά σύνορα. Η συμμετοχή της σε διεθνείς διοργανώσεις και οι εμφανίσεις της σε κορυφαίες διοργανώσεις γυναικών αποτέλεσαν σημαντικά βήματα πριν από την είσοδό της στη Euroleague το 2019.

Από τότε μέχρι σήμερα η Τσαρούχα αποτελεί σταθερό κομμάτι της ευρωπαϊκής διαιτησίας και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά ονόματα στον χώρο.

Η παρουσία της έχει σημασία όχι μόνο επειδή αυξάνει την ελληνική εκπροσώπηση, αλλά και επειδή αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης παρουσίας των γυναικών στη διαιτησία των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Βασίλης Πιτσίλκας: Από την ελληνική διαιτησία στην Euroleague

Το 2021 ήταν η σειρά του Βασίλη Πιτσίλκα να περάσει την πόρτα της Euroleague. Ο Πιτσίλκας εντάχθηκε στο διαιτητικό δυναμικό για τη σεζόν 2021-22, ως ένας από τους νέους διαιτητές που προστέθηκαν εκείνη την περίοδο στις διοργανώσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η παρουσία του είχε και ένα ιδιαίτερο στοιχείο, καθώς ο πατέρας του Νίκος Πιτσίλκας είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή διαιτησία. Ωστόσο, ο ίδοιος ο Βασίλης είχε διαγράψει τη δική του σημαντική πορεία ως διαιτητής, ακολουθώντας τη δική του διαδρομή. Η είσοδός του στις διοργανώσεις της Euroleague το 2021 ήταν το αποτέλεσμα μιας πορείας που είχε προηγηθεί στα ελληνικά γήπεδα και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Με την ένταξή του στο κλαμπ των διαιτητών της Euroleague, ο Βασίλης Πιτσίλκας πέρασε πλέον σε ένα περιβάλλον όπου κάθε αγώνας απαιτεί υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, συνέπειας και προσαρμογής. Από τη σεζόν 2021-22 και μετά, το όνομά του βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στους Έλληνες διαιτητές της Euroleague.

Γιάννης Τηγάνης: Η νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη

Η επόμενη προσθήκη στην ελληνική διαιτητική παρουσία ήρθε αρκετά αργότερα. Ο Γιάννης Τηγάνης εντάχθηκε στο δυναμικό της Euroleague τη σεζόν 2025-26, αποτελώντας έναν από τους νέους διαιτητές που προστέθηκαν στο σώμα των «γκρι». Η πρώτη του σεζόν στην Euroleague ήρθε 14 χρόνια μετά το ντεμπούτο του Φούφη. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στους δύο είναι χαρακτηριστική και της συνέχειας που υπάρχει πλέον στην ελληνική διαιτησία.

Ο Τηγάνης ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων διαιτητών που καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους πορεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρώτο του παιχνίδι στη Euroleague ήρθε στις 11 Νοεμβρίου 2025, όταν διηύθυνε την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές.

Tο γεγονός ότι ο Τηγάνης βρίσκεται σήμερα στην ίδια πεντάδα με τον Φούφη και την Τσαρούχα δείχνει ακριβώς τη συνέχεια που υπάρχει στην ελληνική διαιτησία, καθώς οι παλαιότεροι συνυπάρχουν με τους νεότερους, δημιουργώντας μια ελληνική παρουσία που καλύπτει πλέον περισσότερες από μία γενιές.

Γιάννης Τσιμπούρης: Το νέο όνομα στην ελληνική πεντάδα

Ο τελευταίος που προστέθηκε στη λίστα των Ελλήνων διαιτητών της Euroleague, το 2026 είναι ο Γιάννης Τσιμπούρης. Πρόκειται για το νέο πρόσωπο της ελληνικής διαιτησίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ένταξή του ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν η Euroleague ανακοίνωσε τις νέες προσθήκες στο διαιτητικό της δυναμικό. Ο Τσιμπούρης ήταν ανάμεσα στα 16 νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν στις διοργανώσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η προσθήκη του έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς ανεβάζει πλέον στους πέντε τους Έλληνες διαιτητές που βρίσκονται στο δυναμικό της Euroleague.

Ο Τσιμπούρης αποτελεί, συνεπώς, το νεότερο κεφάλαιο σε μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια με τον Φούφη. Για τον Γιάννη Τσιμπούρη η σεζόν 2026-27 αποτελεί το ξεκίνημα μιας νέας διαδρομής στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο. Και δίπλα του βρίσκονται διαιτητές με διαφορετικό βαθμό εμπειρίας, δημιουργώντας μια πεντάδα που δείχνει ότι η ελληνική διαιτησία δεν έχει μόνο σπουδαίο παρελθόν στη Euroleague, αλλά και συνέχεια.

Οι πέντε Έλληνες διαιτητές έχουν την δική τους πορεία ο καθένας στην Euroleague με τον Τσιμπούρη να αποτελεί το νεώτερο μέλος της ελληνικής παροικίας, που μεγαλώνει και έχει πτοοπτική για να διευρυνθεί περαιτέρω...

