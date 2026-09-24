Ο Κώστας Σλούκας έχει την ευκαιρία να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της EuroLeague, καθώς κυνηγάει τον Νικ Καλάθη, προκειμένου να «σπάσει» ένα μεγάλο ρεκόρ.

Η νέα χρονιά στη EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές όλων των εποχών. Ο Κώστας Σλούκας είναι έτοιμος για την 17η σεζόν του και έχει την ευκαιρία να «σπάσει» ένα μεγάλο ρεκόρ, κυνηγώντας τον Νικ Καλάθη.

Συγκεκριμένα ο 36χρονος γκαρντ μπορεί να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της EuroLeague και να γίνει ο πρώτος σε ασίστ όλων των εποχών.

Ο Νικ Καλάθης διατηρεί το ρεκόρ, έχοντας συνολικά 2.266 ασίστ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, ωστόσο τη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίζει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο EuroCup και όχι στη EuroLeague.

Με τη σειρά του ο Κώστας Σλούκας, μπορεί να «σπάσει» το μοναδικό ρεκόρ που κρατάει στα «χέρια» του ο συμπαίκτης του στην Εθνική Ελλάδος, καθώς ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει 2.082.

Ο Σλούκας θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει 186 ασίστ σε μία σεζόν, προκειμένου να γίνει ο πρώτος όλων των εποχών!

Αξίζει να σημειωθεί, πως την περασμένη χρονιά, ο γκαρντ των «πρασίνων», ολοκλήρωσε τη σεζόν, έχοντας συνολικά 195 ασίστ (5.1 ασίστ ανά ματς), πράγμα που σημαίνει ότι είναι στο «χέρι» του να γίνει ο πρώτος «πασέρ» στην ιστορία της EuroLeague.

Μένει να φανεί αν ο Κώστας Σλούκας τη νέα αγωνιστική περίοδο θα έχει τον ίδιο χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να μπορέσει να «σπάσει» το πολυπόθητο ρεκόρ και να ξεπεράσει τον Νικ Καλάθη.