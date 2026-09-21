Ο Σρέτεν Ράντοβιτς είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο νέος πρόεδρος των διαιτητών της Euroleague. Τι ψήφισαν οι Έλληνες διαιτητές.

Νέος πρόεδρος των διαιτητών της Euroleague αναδείχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (21/9) ο Σρέτεν Ράντοβιτς, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta. Ο Κροάτης πρώην πλέον ρέφερι που σφύριξε για τελευταία φορά στον τελικό της Euroleague στο Telekom Center Athens ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ έκοψε πρώτος το... νήμα με 44 ψήφους, ενώ ο αντίπαλος του Πολωνός Κούμπα Ζαμοΐλσκι συγκέντρωσε 39 ψήφους στη διαδικτυακή ψηφοφορία των διαιτητών.

Η διαιτησία στη Euroleague παραμένει ενωμένη, καθώς ο Σρέτεν Ράντοβιτς πρότεινε στον Πολωνό συνάδελφο του να συμμετέχει κανονικά στο συμβούλιο διαιτησίας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Επίσης ανοικτό παραμένει το αν θα προσληφθεί ένας executive director (εκτελεστικός διευθυντής) για τα θέματα διαιτησίας.

Όσον αφορά τους πέντε Έλληνες διαιτητές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που συμμετείχαν στην ψηφοφορία (Ιωάννης Φούφης, Νίκος Πιτσίλκας, Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Τηγάνης και Γιάννης Τσιμπούρης) οι ψήφοι ήταν μοιρασμένοι 2-2 στους δυο «μονομάχους» Ράντοβιτς και Ζαμοΐλσκι και ένας είπε λευκό!

Η Ένωση Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Euroleague (Union of Euroleague Basketball Officials – UEBO) ιδρύθηκε το 2018 με στόχο την εκπροσώπηση των διαιτητών των διοργανώσεων της Euroleague και του EuroCup.