Παπαπέτρου στο Gazz Floor: Η απάντηση στο αν έλειψε ο Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό στο Super Cup

O Iωάννης Παπεπέτρου στάθηκε στον Τόμας Γουόκαπ και το αν έλειψε από τον Ολυμπιακό στα ματς του Super Cup της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ στον τελικό του Super Cup της Euroleague, η οποία πήρε... εκδίκηση για ότι έγινε στον τελικό της Euroleague. Σε αυτά τα δύο ματς υπήρχε μια σημαντική αλλαγή στο ρόστερ των Πειραιωτών, αφού πλέον έχει αποχωρήσει ο Γουόκαπ.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor By Novibet και τοποθετήθηκε στο αν έλειψε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στα παιχνίδια του Eurocup.

«Η απουσία του Γουόκαπ αλλάζει τη δομή. Αυτός που μπορεί πιο πολύ να προσεγγίσει στο παιχνίδι του Γουόκαπ είναι ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Η σκληράδα στην άμυνα. Ένα παιδί που έχει έφεση στο να δημιουργεί και να παίξει και για τους άλλους όπως και ο Γουόκαπ. Πολύ πιο ταλαντούχος επιθετικά, παίκτης που μπορεί να βάλει δύσκολα σουτ. Μπορεί να είναι πολύ πιο ηγετικός. Έχουμε μάθει με τον Ολυμπιακό του Μπαρτζώκα, τον Γουόκαπ στις επιτυχίες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια που είναι ίσως ο κορυφαίος αμυντικός της Euroleague», είπε μεταξύ άλλων.

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