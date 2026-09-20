Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα όσα είδαμε στο Supercup της Euroleague, στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και στο φιλικό του Άρη στο Βελιγράδι και πιστεύει ότι φέτος θα δούμε πράγματα που δεν πιστεύαμε ότι θα συμβούν ποτέ στο ελληνικό μπάσκετ.

Είσαι μπασκετικός συντάκτης, επιστρέφεις από διακοπές στα τέλη Αυγούστου και μόλις βλέπεις το πρόγραμμα των φιλικών του Σεπτεμβρίου, συνειδητοποιείς ότι μέχρι την έναρξη της σεζόν (24/09), δεν θα έχεις ούτε ένα Σαββατοκύριακο, για μία ανάσα ενόψει της σεζόν που αρχίζει και αναμένεται η πιο απαιτητική (και η πιο ενδιαφέρουσα ταυτόχρονα) στην δουλειά, από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου.

Αν το τελευταίο Σάββατο (19/09) πριν το επίσημο τζάμπολ (26/09) του Supercup της Stoiximan GBL, έπρεπε να ξοδέψεις όλο το απόγευμα και το βράδυ σου ώστε να ενημερωθείς πλήρως για το τι έγινε στο Άμπου Ντάμπι και στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (και να δεις τα ματς επειδή «γουστάρεις»), ενώ την προηγούμενη στο πρόγραμμα υπήρχε και το φιλικό του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, αντιλαμβάνεστε ότι από βδομάδα, που αρχίζει και η Euroleague, θα αρχίσει να χάνεται σταδιακά η μπάλα!

Που να είμαστε πιο πιτσιρικάδες και να ταξιδεύαμε κιόλας! Εκεί θα χρειαζόμασταν 36 ώρες την ημέρα για να τα προλάβουμε, αλλά δεν βαριέστε! Για όλα αυτά, όμως, διαλέξαμε το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου και ειδικά φέτος, δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθούμε ποτέ!

Σύμφωνοι, οι οιωνοί του καλοκαιριού παρέπεμπαν σε μία αξιοσημείωτη αναβάθμιση των δύο «μεγάλων» της Θεσσαλονίκης, που θα ταρακουνούσε τους «αιώνιους αντιπάλους», αλλά έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα ρόστερ και με τα χρήματα που έπεσαν, πρέπει να αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για καταστάσεις που δεν είχαμε συνηθίσει.

Καταστάσεις, που αρχικά, ίσως να μην ξενίσουν και τους υγιείς φίλους των «ερυθρόλευκων» και των «πράσινων», οι οποίοι, ξεκάθαρα, θα αρχίσουν να απειλούνται! Και αυτό γιατί ο έξτρα ανταγωνισμός, συνήθως μας κάνει όλους καλύτερους...

Ειδικότερα αν οι μείον δύο βαθμοί με τους οποίους έχουν τιμωρηθεί οι επί 24 χρόνια μόνιμοι φιναλίστ του πρωταθλήματος, δεν μειωθούν ή δεν πέσουν στο ΑΣΕΑΔ.

Αν σε όλα τα παραπάνω, υπολογίσετε ότι στο πρώτο μισό της κανονικής περιόδου, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια τους μακριά από την Αθήνα, τότε δεν αποκλείεται καθόλου ο «πρωταθλητής χειμώνα» να μην είναι κάποιος από τους συνήθεις ύποπτους!

Δώστε βάση για του λόγου το αληθές! Ο πρωταθλητής θα παίξει εκτός έδρας με Άρη (15/11 μετά από εντός έδρας ματς με την Ντουμπάι), ΑΕΚ (20/12 και μετά από «διαβολοβδομάδα με ταξίδι) και Παναθηναϊκό (03/01 μετά από ταξίδι στην Λιόν) και εντός (στην “Sunel Arena”) μόνο με τον ΠΑΟΚ (13/12 μετά το πρώτο ευρωπαϊκό ματς με τον Παναθηναϊκό στο “T-Center”)!

O δε δευτεραθλητής «επτάστερος», στον 1ο γύρο θα υποδεχθεί μόνο τους Πειραιώτες (στις 3 Γενάρη μετά από εκτός έδρας ματς με την Φενέρμπαχτσέ) και νωρίτερα θα έχει παίξει διαδοχικά εκτός έδρας με Άρη (01/11 μετά από «διαβολοβδομάδα με ταξίδι), ΑΕΚ (08/11, μετά από ταξίδι στην Μαδρίτη) και ΠΑΟΚ (27/12 μετά από ταξίδι στο Ντουμπάι)!

Κοινώς, ας αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για άλλα... κόλπα, ώστε όταν έρθουν να μην βρεθούμε προ μεγάλης εκπλήξεως!

Αυτά σαν extra large εισαγωγή πριν μπούμε στο «ζουμί» της ανάλυσης για κάθεμία από τις 4 ομάδες που είχαν αγωνιστική δραστηριότητα το διήμερο που μας πέρασε.

Ολυμπιακός: Νέοι “decision makers” σημαίνει περισσότερα λάθη και πίστωση χρόνου

Η ομάδα που σχεδιάζει φέτος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει τρομακτικά περιθώρια βελτίωσης και μεγαλύτερο ταβάνι από την περυσινή. Ανεξαρτήτως του ότι οι «ερυθρόλευκοι», ακόμη και ανέτοιμοι, απείχαν ελάχιστα από την κατάκτηση του πρώτου Supercup της Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι δεν είχαν σε κανένα από τα δύο παιχνίδια διάρκεια στην απόδοσή τους. Τόσο μπροστά όσο και πίσω!

Μόνο μικρά αλλά πολύ υποσχόμενα διαστήματα που χανόταν η μπάλα από την ταχύτητα στο transition και τις λιγοστές ακόμη συνεργασίες και από τα deflections και τα κλεψίματα στην άμυνα. Όταν φεύγεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 91,5 πόντους μέσο παθητικό και 16,5 χαμένες μπάλες ανά παιχνίδι, τότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχες την απαιτούμενη απόδοση για να κατακτήσεις το πρώτο τρόπαιο (89-93) και να βάλεις 580.000 Ευρώ στο ταμείο σου (πήρε 100.000 λιγότερα ως 2ος)!

Και αυτό γιατί αν στον ημιτελικό επέστρεψες τέσσερις φορές από διψήφια διαφορά κόντρα σε αντίπαλο με 9 καινούρια πρόσωπα, στον τελικό ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνεις το ίδιο απέναντι σε μία ομάδα που οι τρεις βασικοί χειριστές της και διαμορφωτές του παιχνιδιού της (Καμπάτσο, Φελίζ και Μαλεντόν), είναι οι ίδιοι με πέρυσι. Την ίδια ώρα που το βάθος και η ταχύτητα της Ρεάλ έχει ανέβει αισθητά και ταυτόχρονα τελειώνει το ματς με 31 ασίστ και 14 περισσότερα ριμπάουντ.

Το ότι οι Πειραιώτες κατάφεραν να γυρίσουν τρεις φορές το ματς, να προσπεράσουν με +5 στα μέσα της 3ης περιόδου και να πλησιάσουν στην μία κατοχή, με ευκαιρία να ισοφαρίσουν ή να προσπεράσουν στα τελευταία δευτερόλεπτα και να χάσουν τελικά από ένα πάτημα γραμμής, ένα χαμένο ριμπάουντ και μία κακή προσωπική άμυνα, δείχνει πόσο μεγάλο είναι το παράθυρο βαλτίωσής του, όταν οι δύο προσθήκες τους στα guard (Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ) και η εσωτερική τους μετεγγραφή (Τζόσεφ), προσαρμοστούν στο να τρέχουν την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Μιλάμε για τρία παιδιά, που είναι πολύ ενεργά στο αμυντικό κομμάτι και ο καθένας εκ των τριών, έχει ταυτόχρονα εξαιρετικά χρήσιμα αλλά διαφορετικά στοιχεία στην επίθεση. Αν συνυπολογίσουμε ότι το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» θα αρχίζει απ’ αυτούς λόγω του περισσότερου χρόνου που θα έχουν την μπάλα στα χέρια τους, είναι λογικό να χρειαστεί χρόνος για την προσαρμογή στα «θέλω» του προπονητή.

Οι πρώτες ενδείξεις, όμως και τα μικρά ακόμη διαστήματα που ο Ολυμπιακός βγάζει τρομακτική ενέργεια στα μετόπισθεν και σκοράρει με τρομακτική ταχύτητα στο ανοιχτό γήπεδο ή με εξαιρετική δημιουργία στο set παιχνίδι, δείχνουν ότι όταν πλησιάσει στο 85-90%, προβλέπω ότι η εφετινή ομάδα θα είναι upgrade της περυσινής έκδοσης.

Και αυτό γιατί πέραν της έξτρα ικανότητας στην απόφαση που δίνει ο Μοντέρο (κυρίως), οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και μάκρος, είναι πιο γρήγορο σύνολο και αυτό ήδη έχει αξισημείωτη επίδραση στην άμυνα. Τα 24 κλεψίματα σε δύο παιχνίδια, δεν είναι σε καμία περίπτωση τυχαία και αποτελούν απόρροια του έξτρα physicality που εκπέμπει το εφετινό ρόστερ.

Υγ.1: Η αύξηση του εσωτερικού ανταγωνισμού για τις μπάλες που χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό φέτος, είναι ξεκάθαρο ότι έχει βγάλει τον καλύτερο εαυτό του Φουρνιέ, ο οποίος πραγματοποιεί την καλύτερη του preseason στον Πειραιά και δείχνει να παίζει με κεκτημένη ταχύτητα από την MVP παρουσία στους περυσινούς τελικούς και στο Final Four.

Υγ.2: Δεν σας κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα από την πολύ γρηγορότερη επίδραση του Μαρτίνεθ στο παιχνίδι της «βασίλισσας», που έχασε δύο πενταδάτους παίκτες (Χεζόνια και Λάιλς), αλλά με τις 7 προσθήκες, την διατήρηση του βασικού κορμού και την ανανεωμένη προπονητική φιλοσοφία, δείχνει η πιο «έτοιμη» ομάδα που θα στηθεί στην εκκίνηση του εφετινού «μαραθωνίου» της Euroleague.

Παναθηναϊκός: Όταν είσαι σταθερά καλός πίσω, τα καλύτερα έρχονται!

Οι «πράσινοι» είναι η ομάδα που με τις περισσότερες και πιο σημαντικές απουσίες στην προετοιμασία και τα φιλικά, οπότε τα όποια συμπεράσματα δεν μπορεί να αρκετά ασφαλή. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ομπράντοβιτς δίνει ακόμη περισσότερο χρόνο (απ’ όσο θα δίνει υπό κανονικές συνθήκες) στα παιδιά που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος στις λίγες προπονήσεις που έχουν γίνει έως τώρα, με τον Μαντζούκα να κερδίζει τις έως τώρα εντυπώσεις.

Σε ομαδικό επίπεδο, ξεχωρίζει η συγκέντρωση και διάθεση που βγάζουν οι παίκτες του στην άμυνα (αν εξαιρέσουμε λίγο στο transition), σε συνδυασμό με την γενικότερη στόχευση που υπάρχει να τρέξουν στον αιφνδιασμό και να αξιοποιήσουν τα mismatch και την υπεροχή τους σε μεγεθος και αθλητικά προσόντα.

Όλα τα παραπάνω έφταναν για τις νίκες που επιτεύχθηκαν στην Ρόδο και στο “T-Center”, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι και οι τέσσερις αντίπαλοι είναι κατώτερου επιπέδου, αν και ο ΠΑΟΚ μου έδειξε ότι στην παρουσα φάση είναι πιο έτοιμος από το «τριφύλλι» και αυτό που δεν έκανε στο τουρνουά (έχασε στον τελικό με 87-81), είναι ικανός να το κάνει το Σάββατο (26/09) στο Περιστέρι, στο πλαίσιο του ημιτελικού Supercup (περισσότερα στην πιο κάτω ενότητα).

Στα του Παναθηναϊκού, όμως, είναι σημαντικό ότι για την εποχή που βρισκόμαστε ο κινητήριος μοχλός της ομάδας, δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση του αναμενόμενου. Και αυτό θα βοηθήσει γιατί ο «σεληνιασμένος» Φρανσίσκο, θα χρειαστεί στην αρχή που ο Ναν και ο Σλούκας δεν θα είναι δίπλα του για να τον πλαισιώσουν και να μοιραστούν μαζί του την μπάλα.

Από ‘κει και πέρα, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε συνεχώς ανεβαίνουν. Ο συνδυασμός τους στο “5” προσφέρει 20 λεπτά πολύ μεγάλης έντασης και δυνατών επαφών και αυτό το νούμερο θα ανέβει κι άλλο στην συνέχεια όταν επιστρέψει και ο Φαλ και όταν αμφότεροι ανεβάσουν τις ανάσες τους και αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη επαφή με το καλάθι.

Το ότι ο Ρογκαβόπουλος, ο Ναν, ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Φαλ θα αρχίσουν να επιστρέφουν από τις αρχές Οκτώβρη μέχρι τα τέλη του μήνα (ίσως και αρχές Νοέμβρη ο Γάλλος), μπορεί να προκαλεί έξτρα δυσκολία στον «Ζοτς», από την άποψη ότι η «χημεία» της ομάδας δεν βελτιώνεται όταν κάθε εβδομάδα προστίθεται και ένας διαφορετικός παίκτης στο rotation, ωστόσο αυτή είναι μία πραγματικότητα με την οποία καλούνται να ζήσουν φέτος στο «πράσινο» στρατόπεδο και αν υπάρχει μία σταθερά που θα τους βοηθήσει είναι η αμυντική συνέπεια.

Είναι αλήθεια ότι με όλα όσα έχουν συμβεί φέτος στην διάρκεια της προετοιμασίας, θα αργήσουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό όπως τον φαντάζονται η διοίκηση, ο κόσμος αλλά και το ίδιο staff που έκανε τις επιλογές, αλλά όταν θα έρθει αυτή η ώρα (κοντά στα Χριστούγεννα την τοποθετώ), τότε θα δούμε ένα πολύ κυριαρχικό σύνολο τον οποίο εντάσσω στο Top-4 της Euroleague (μαζί με Ρεάλ, Ολυμπιακό και Φενέρ).

Για την ώρα, πάντως, το κράμα των παλαιών και νέων φτάνει για να παρουσιάζεται η ομάδα συνεχώς βελτιούμενη (καθώς ανέβαινε σταδιακά και ο βαθμός δυσκολίας των φιλικών). Το κατά πόσο αυτό θα είναι αρκετό στο ελληνικό Supercup, θα φανεί σε λίγες μέρες. Ωστόσο, αν ο Παναθηναϊκός χάσει είτε από τον ΠΑΟΚ, είτε από τον Ολυμπιακό, δεν πρέπει να προκληθεί ούτε πανικός, ούτε προβληματισμός. Και αυτό γιατί αν συμβεί, τότε ο θύτης θα είναι μία ομάδα επιπέδου Euroleague (ναι εκεί κατατάσσω τους Θεσσαλονικείς), που την δεδομένη στιγμή είναι πιο μπροστά απ’ αυτόν.

ΠΑΟΚ: Δεν είναι υπερβολή ότι θα διεκδικούσε playoffs στην Euroleague!

Τον «δικέφαλο του Βορρά» τον είδα για πρώτη φορά σε ολόκληρα παιχνίδια το διήμερο που μας πέρασε και η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκε περισσότερο απ’ όσο περίμενα. ΟΜΑΔΑ με κεφαλαία γράμματα, που ξέρει τι παίζει και που θέλει να στοχεύσει, με διακριτούς ρόλους και με τεράστιο βάθος, αν αναλογιστεί κανείς ότι του λείπουν δύο παίκτες που έχουν σημαντικό ρόλο στην νέα προσπάθεια (Γκρέι και Ταϊρί).

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, παρά τα 9 καινούρια πρόσωπα και τον υψηλό βαθμό που δυσκολία που χαρακτηρίζει πάντα την μετάβαση από ομάδα επιπέδου FIBA Europe Cup σε διεκδικητή του Eurocup (ειδικά στο επίπεδο που το έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ, που τόσο γρήγορα δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από σχεδόν τις μισές ομάδες της EL), έχει κάνει τρομερή δουλειά τηρουμένων των αναλογιών και αυτό φαίνεται από την σωστή επιλογή των παικτών και από την δική του επίδραση στην τόσο ταχύρρυθμη αγωνιστική μετάλλαξη της ομάδας.

Οι «μελανόλευκοι» παίζουν με τρομερή ταχύτητα (θέλουν ακόμη δουλειά στο αμυντικό κομμάτι), έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και ήδη αποπνέουν μία εκπληκτική αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι τους, που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με το status που βρίσκονταν πέρυσι.

Αν σε όλα τα παραπάνω, συμπεριλάβουμε την πίεση που ασκεί ο Ιταλός τελειομανής τεχνικός, αλλά και την ευχέρεια που υπάρχει για οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση χρειαστεί, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει στην σεζόν με μία φόρα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί (ολοκλήρωσε τα φιλικά με 7 νίκες σε 8 αγώνες) και πιστεύω ότι έχει τα φόντα να επιβληθεί με το καλημέρα στους μικρούς στόχους που θα βάζει κάθε εβδομάδα.

Ο Όσμαν σου δίνει την εντύπωση ότι διασκεδάζει τόσο πολύ με τον ρόλο και ότι δεν «βλέπει κανέναν αντίπαλο», ο Φόστερ και ο Χάτζινς μοιάζουν πολύ καλύτεροι από τις προσδοκίες, ο Καλάθης γουστάρει πολύ τον ρόλο και διανύει περίοδο δεύτερης νεότητας, ενώ ακόμη και οι Μήτρου-Λονγκ και Χουγκάζ φαίνονται να έχουν «αγοράσει πλήρως» τον ρόλο τους.

Αν ο «δικέφαλος» παρουσιαστεί συμπαγής και μέσα στο καλάθι (περισσότερο πίσω από μπροστά) και βελτιώσει την συνολική σκληράδα του στην άμυνα, τότε θα δούμε αποτελέσματα που πριν δύο μήνες θα χαρακτηρίζαμε εκπλήξεις, αλλά πολύ σύντομα όχι!

Άρης: Όταν θα ρυθμίσει τα λάθη του και μπει ο Μοκόκα, θα έχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης!

Και στην περίπτωση του «αυτοκράτορα», έχουμε να κάνουμε με ένα «εγχείρημα», που πολύ γρήγορα έδειξε ένα ηχηρό δείγμα της κατεύθυνσης και της στόχευσης στην οποία θα πορευτεί στην πολύ απαιτητική νέα σεζόν, παρ’ ότι η ομάδα «χτίστηκε» από την αρχή και συνεχίζει να μπαίνει σε νέες βάσεις μέσα και έξω από το γήπεδο.

Δεν βλέπεις συχνά, ένα ρόστερ με εννέα καινούρια πρόσωπα, νέο προπονητή και staff, που με το καλησπέρα θέλει να κερδίζει το κάθε παιχνίδι, να έχει τόσο πειστική απόδοση και να δείχνει ότι η επιστροφή της στο υψηλό επίπεδο είναι θέμα ελάχιστου χρόνου.

Το πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση των «κιτρινόμαυρων» είναι ότι από πολύ νωρίς, οι νεοι παίκτες βρίσκονται τόσο έντονα στην ίδια σελίδα με τα «θέλω» του Βασίλη Σπανούλη, που θαρρείς οτι δουλεύουν χρόνια μαζί. Και αυτό είναι πολύ υποσχόμενο αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι ελάχιστοι των παικτών που ήταν και πέρυσι στο δυναμικό της ομάδας (Μποχωρίδης, Μήτρου-Λονγκ και ίσως ο Πουλιανίτης), θα έχουν ουσιαστικό ρόλο ή βοηθητικό ρόλο.

Σε συγκριση με το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», τώρα, ο Άρης παρουσιάστηκε λιγότερο συγκεντρωμένος στις αποφάσεις του (εξ’ ού και τα 18 λάθη που τιμώρησε ο Ερυθρός Αστέρας και σίγουρα τον «πόνεσαν» σε ένα κλειστό παιχνίδι), αλλά έδειξε ότι έχει plan b σε μία βραδιά που τα «βαριά χαρτιά» του, είτε είναι σε μέτρια κατάσταση (Ερλ-Ρόμπινσον & Μόργκαν), είτε όχι (Λιντέλ).

Γι’ αυτό και η πολυαναμενόμενη επάνοδος του «πολυεργαλείου» που ακούει στο όνομα Μοκόκα, θα είναι συνδετικός κρίκος σε άμυνα και επίθεση και θα προσδώσει μεγαλύτερη ισορροπία και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού.

Κατά τα άλλα, ήταν πολύ χρήσιμη και ενθαρρυντική η εικόνα της ταυτόχρονης καλής εμφάνισης του Τολιόπουλου, του Ντιμιτρίεβιτς και του Μήτρου-Λονγκ (είχαν μαζί 43π. & 13ασ.), σε συνδυασμό με το ότι οι Θεσσαλονικείς διεκδικήσαν τη νίκη (87-91) μέχρι τέλους (για την ακρίβεια την έχασαν από ένα χαμένο ριμπάουντ και ένα τρελό τρίποντο του Μονέκε), «πουλώντας» 18 μπάλες και χάνοντας κατά κράτος την μάχη των κατοχών.

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