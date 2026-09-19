Όσμαν: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες»

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε μετά το 87-81 του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τη σεζόν που ξεκινάει.

Ο Τούρκος είχε 16 πόντους σήμερα, κόντρα στην πρώην ομάδα του, με το «Δικέφαλο του Βορρά», να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στα φιλικά προετοιμασίας, μετά από 7 σερί νίκες και έκανε έναν πρώτο απολογισμό, με την επίσημη έναρξη της σεζόν να πλησιάζει.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το χειροκρότημα που εισέπραξε από τους φίλους του Παναθηναϊκού: «Ήταν καταπληκτικό συναίσθημα. Ήταν τέλειο που επέστρεψα εδώ μπροστά τους και να παίξω ως αντίπαλος. Στο τέλος, είχα δύο τέλεια χρόνια εδώ και ισχυρή σύνδεση μαζί τους».

Για την εικόνα του ΠΑΟΚ στα φιλικά: «Απλά προσπαθώ για τις νίκες. Όλοι κάναμε step up σήμερα, ειδικά μετά το δύσκολο ματς απέναντι στην Παρτίζαν. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, είμαι υπερήφανος. Από εδώ και πέρα, θα γίνουμε καλύτεροι. Υπάρχουν πολλά που θα μάθουμε από αυτό το ματς. Προφανώς, παίζουμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και θα γίνουν λάθη. Στο τέλος, κάναμε καλή δουλειά και δεν το παρατήσαμε. Μείναμε στο παιχνίδι και γυρίσαμε από το -9 παλεύοντας».

Για το Eurocup και τα τεστ απέναντι σε ομάδες Euroleague: «Τα τρία παιχνίδια που παίξαμε απέναντι σε ομάδες Euroleague ήταν ένα καλό τεστ για να δούμε πού είμαστε. Παίξαμε απέναντι σε καλές ομάδες, πήραμε γνώση από αυτά τα ματς και πιστεύουμε στους εαυτούς μας και ότι μπορούμε να νικήσουμε τους πάντες. Είναι νωρίς να μιλάμε για το τέλος της σεζόν, πάμε βήμα-βήμα».

Για τη σεζόν που ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, τα πράγματα στον ΠΑΟΚ αλλάζουν και κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το δικό μας χρέος είναι να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όσα γίνονται μέσα στο παρκέ, να δουλέψουμε σκληρά στην προετοιμασία και να είμαστε πανέτοιμοι για τις υποχρεώσεις μας στην GBL και το Eurocup».

Για την συνεργασία του με τον Τρινκιέρι: «Η συνεργασία μας είναι υποδειγματική μέχρι στιγμής και η επικοινωνία που έχει αναπτύξει με όλη την ομάδα είναι εξαιρετική. Μας ζητάει συνεχώς να δίνουμε τεράστια βάση και προσοχή στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας, καθώς μαθαίνουμε καθημερινά πολλά πράγματα από αυτόν».