Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Έπεσαν κορμιά, βούτηξαν σαν τρελοί για τη μπάλα οι παίκτες των ομάδων
Ματσάρα έγινε στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός που επικράτησε τελικά του ΠΑΟΚ. Πάντως το ματς θύμισε πιο πολύ σειρά playoffs παρά φιλικό.
Δείγμα αυτού και ια φάση που έγινε στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς. Εκεί ο Γιαμπουσέλε έχασε τον έλεγχο της μπάλας, ο Καλάθης πήγε να την πάρει, ο Οσμάν έδωσε μάχη με τον Μπάντιο και στη συνέχεια έπεφταν παντού κορμιά στο παρκέ για να κερδίσουν την κατοχή για την ομάδα τους.
Τελικά κερδισμένος στο τέλος βγήκε ο Μαντζούκας που κέρδισε την κατοχή και πήρε το φάουλ!.
Απολαυστε τη φάση και το πάθος των παικτών των δύο ομάδων
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