Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Οι πρώτοι πόντοι του Όσμαν κόντρα στους «πράσινους»
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Ο Τσέντι Όσμαν επέστρεψε ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο T-Center και πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κόντρα στους «πράσινους».
Τους πρώτους του πόντους κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε στην επιστροφή του στο «Telekom Center Athens», ο Τσέντι Όσμαν.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος φόργουορντ, με δεξί λέι-απ απέναντι στον Μαντζούκα, πέτυχε τους πρώτους του πόντους, κόντρα στην πρώην ομάδα του.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi, (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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