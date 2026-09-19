Ο Τσέντι Όσμαν επέστρεψε ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο T-Center και πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κόντρα στους «πράσινους».

Τους πρώτους του πόντους κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε στην επιστροφή του στο «Telekom Center Athens», ο Τσέντι Όσμαν.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος φόργουορντ, με δεξί λέι-απ απέναντι στον Μαντζούκα, πέτυχε τους πρώτους του πόντους, κόντρα στην πρώην ομάδα του.