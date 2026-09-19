Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με αυτούς τους παίκτες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στον τελικό του τουρνουά
Η αυλαία του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» πέφτει με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν το τρόπαιο στο Telekom Center Athens.
Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα (90-69) την πρόκριση για τον τελικό απέναντι στη Μπουργκ, ενώ ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση επί της Παρτίζαν επικρατώντας με 100-99, χάρη σε τρίποντο του Μάρκους Φόστερ στην εκπνοή. Έτσι, οι δύο ελληνικές ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό του τουρνουά.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα παραταχθεί με τους ίδιους παίκτες που είχε και στον ημιτελικό: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκας.
Από την άλλη ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει στη διάθεσή του τους: Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ και Καλάθης.
Η μοναδική αλλαγή είναι η προσθήκη του Φίλλιου στη θέση του Μπαζίνα.
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