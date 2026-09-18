H κοινή ανάρτηση ΚΑΕ και ΠΑΕ Παναθηναϊκός με Γιαννακόπουλο-Αλαφούζο: «Μένουμε ενωμένοι»
Ο Παναθηναϊκός και η Μπουργκ κοντραρίστηκαν στο πλαίσιο του 8ου φιλικού τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με το τριφύλλι τελικά να είναι αυτό που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό.
Πάντως την παράσταση έκλεψε και η ένωση του ποδοσφαιρικού με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε στην σουΐτα τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναίκός, Γιάννη Αλαφούζο, φανερώνοντας έτσι τις καλές σχέσεις ανάμεσα στα δύο τμήματα του συλλόγου.
Μάλιστα κοινή ανάρτηση για τη συγκεκριμένη συνάντηση έκανε και η πράσινη ΚΑΕ και ΠΑΕ, γράφοντας: «Μένουμε ενωμένοι» και στέλνοντας ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα.
Η ανάρτηση
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