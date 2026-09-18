Παναθηναϊκός: Διαγωνισμός τριπόντων Γιαννακόπουλου - Αλβέρτη για καλό σκοπό!
Στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», διαδραματίστηκε ένας διαγωνισμός τριπόντων για καλό σκοπό.
Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη συμμετείχαν σε διαγωνισμό τριπόντων. Νικητής αναδείχθηκε ο «Φράγκι» με 100 χιλιάδες ευρώ να γίνονται δωρεά στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού και στον σύλλογο «Περπατώ».
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Διαγωνισμός τριπόντων Αλβέρτη και Γιαννακοπούλου για φιλανθρωπικό σκοπό στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός-Μπουργκ#paobc pic.twitter.com/WsE5jb8XI5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.