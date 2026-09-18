Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης διαγωνίστηκαν σε τρίποντα για καλό σκοπό πραγματοποιώντας μία γενναιόδωρη δωρεά.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», διαδραματίστηκε ένας διαγωνισμός τριπόντων για καλό σκοπό.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη συμμετείχαν σε διαγωνισμό τριπόντων. Νικητής αναδείχθηκε ο «Φράγκι» με 100 χιλιάδες ευρώ να γίνονται δωρεά στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού και στον σύλλογο «Περπατώ».

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