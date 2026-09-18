Φουρνιέ: Η τρομερή αντίδρασή του στο τρίποντο του Ντόρσεϊ
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Ο Εβάν Φουρνιέ... τρελάθηκε μετά από τρίποντο που πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, πανηγυρίζοντας από τον πάγκο.
Ένα τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ήταν αρκετό, προκειμένου να προκαλέσει τον ενθουσιασμό του Εβάν Φουρνιέ.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων»... τρελάθηκε έπειτα από ένα δύσκολο τρίποντο που ευστόχησε ο Ντόρσεϊ και η αντίδρασή του, ήταν όλα τα... λεφτά.
Δείτε την αντίδραση του Φουρνιέ:
👌#OlympiacosBC pic.twitter.com/J8dD056jjF— Jedi (@Anakin__Jedi) September 18, 2026
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