Ο Εβάν Φουρνιέ... τρελάθηκε μετά από τρίποντο που πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, πανηγυρίζοντας από τον πάγκο.

Ένα τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ήταν αρκετό, προκειμένου να προκαλέσει τον ενθουσιασμό του Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων»... τρελάθηκε έπειτα από ένα δύσκολο τρίποντο που ευστόχησε ο Ντόρσεϊ και η αντίδρασή του, ήταν όλα τα... λεφτά.