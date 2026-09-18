Διαβάστε όλα όσα είπε ο Ντόντα Χολ στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε.

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Στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Ντόντα Χολ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» τόνισε πως η ομάδα του, πρέπει να βρει τρόπο να ξεκινάει καλύτερα τα ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόντα Χολ:

«Πρέπει, να βρούμε έναν τρόπο να ξεκινάμε τα παιχνίδια λίγο καλύτερα. Πέρυσι κάπως έτσι ήμασταν κι εμείς. Βρίσκαμε έναν τρόπο να κερδίζουμε και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το αν Ολυμπιακός θέλει να επιστρέφει στα ματς φέτος με ανατροπές: «Όχι. Πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις ανατροπές προς το παρόν. Όπως είπα, βρήκαμε έναν τρόπο να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να ξεκινάμε τα παιχνίδια με περισσότερη ένταση και περισσότερη ενέργεια στην άμυνα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να καλύψει το κενό του Μιλουτίνοφ: «Ειλικρινά, δεν το κοιτάζω καθόλου αυτό, Ο Μίλου είναι ο Μίλου κι εγώ είμαι ο Ντάντα Χολ, οπότε είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ ήρθα εδώ για να δουλέψω, όπως θα ερχόταν κι ο Μίλου για να δουλέψει. Όπως είπα, δεν το πολυσκέφτομαι αυτό».

Για το αν είναι αισιόδοξος ότι ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει σε αυτό το γήπεδο τον Μάιο, για την τελική φάση της EuroLeague: «Ναι, το πιστεύω. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος όλων, προφανώς. Όπως είπες, πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε και αυτό είναι όλο».