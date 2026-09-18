Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Παρτίζαν για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Παρτίζαν στο πρώτο παιχνίδι του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στο Telekom Center Athens και επικράτησε με 100-99 δια χειρός του εμτυπωσιακού buzzer beater τριπόντου του Μάρκους Φόστερ από τη γωνία!

Εκείνος που κυριάρχησε στο glass floor συνολικά δεν ήταν άλλος από τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος κυριολεκτικά πήρε στους... ώμους του την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι και πρωταγωνίστησε ως ο πρώτος σκόρερ σημειώνοντας 27 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 12/14 βολές, ενώ μάζεψε παράλληλα 6 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε κλέψιμο.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μάρκους Φόρεστ που πρόσθεσε άλλους 25 πόντους και βοήθησε τον Δικέφαλο του Βορρά να οδηγηθεί στη νίκη.