ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: Η μαγική εμφάνιση του νέου ηγέτη Όσμαν
Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Παρτίζαν στο πρώτο παιχνίδι του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στο Telekom Center Athens και επικράτησε με 100-99 δια χειρός του εμτυπωσιακού buzzer beater τριπόντου του Μάρκους Φόστερ από τη γωνία!
Εκείνος που κυριάρχησε στο glass floor συνολικά δεν ήταν άλλος από τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος κυριολεκτικά πήρε στους... ώμους του την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι και πρωταγωνίστησε ως ο πρώτος σκόρερ σημειώνοντας 27 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 12/14 βολές, ενώ μάζεψε παράλληλα 6 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε κλέψιμο.
Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μάρκους Φόρεστ που πρόσθεσε άλλους 25 πόντους και βοήθησε τον Δικέφαλο του Βορρά να οδηγηθεί στη νίκη.
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