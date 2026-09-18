Μπαρτζώκας: «Οι προπονητές θέλουμε χρόνο, οι παίκτες θέλουν να μπουν με 10 προπονήσεις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας του μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027 μετά από ματς θρίλερ, καθώς επικράτησε με 92-90 της Φενέρ στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του ματς στάθηκε στο πάθος των δύο ομάδων και πρόσθεσε πως οι προπονητές χρειάζονται πάντα παραπάνω χρόνο.

«Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά είναι σαν να παίζαμε Playoffs με μεγάλο πάθος και από τις δύο. Η Φενέρ έπαιξε πολύ καλά, σούταρε πολύ καλά από το τρίποντο και οι παίκτες της σε κατάσταση iso είναι πολύ καλοί. Ίσως προσεγγίσαμε λανθασμένα το παιχνίδι και αμυντικά είχαμε μερικές παύσεις. Η επίθεσή μας μας έδωσε αυτοπεποίθηση καθώς βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ. Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος, είναι θέμα καθημερινής δουλειάς. Πάντα οι προπονητές χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Οι παίκτες με 10 προπονήσεις θέλουν να βγουν να παίξουν, αλλά το πάθος είναι κάτι πολύ σημαντικό από αυτούς», ανέφερε ο προπονητής των Πειραιωτών.