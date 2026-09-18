Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, ευστοχώντας στο τελευταίο καλάθι των «ερυθρολεύκων».

Με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90 και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague.

Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» πέτυχε το τελευταίο και καθοριστικό καλάθι του Ολυμπιακού στο φινάλε, που του έδωσε τη νίκη.

Συνολικά ο Εβάν Φουρνιέ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 19 πόντους (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/8 βολές), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP τον αγώνα!