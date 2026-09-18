Ολυμπιακός: Όσα έκανε ο MVP Φουρνιέ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90 και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague.
Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» πέτυχε το τελευταίο και καθοριστικό καλάθι του Ολυμπιακού στο φινάλε, που του έδωσε τη νίκη.
Συνολικά ο Εβάν Φουρνιέ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 19 πόντους (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/8 βολές), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κερδίζοντας τον τίτλο του MVP τον αγώνα!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.