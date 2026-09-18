Ολυμπιακός: Το πρώτο επίσημο καλάθι του Μοντέρο με τους ερυθρόλευκους ήταν επιπέδου... Μοντέρο με step back τριποντο
Αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό μετά την εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια. Ο Ζαν Μοντέρο έκανε το ντεμπούτο του σε επίσημο ματς με τη φανέλα των Πειραιωτών στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague κόντρα στη Φενέρ.
Στο Άμπου Ντάμπι πέτυχε και το πρώτο του επίσημο καλάθι με τους ερυθρόλευκους. Ο Εl Problema εκτέλεσε για τρεις μετά από step back τρίποντο σε μια κίνηση που του αρέσει πολύ.
Έδειξε την κλάση του και το ταλέντο του στον επιθετικό τομέα για άλλη μια φορά, πληγώνοντας την ομάδα του Σάρας Γιασικέβιτσιους.
Δείτε τον
🆕 ¡NUEVA CAMISETA, MISMO TALENTO!— Basquet Pass Argentina (@basquetpass_arg) September 18, 2026
👊🏽 Gran triple de Jean Montero, ex Valencia Básquet, en el duelo entre @Olympiacos_BC y @FBBasketbol
📲 Mirá el torneo en exclusiva por https://t.co/RT5y2aWdbj pic.twitter.com/Eveq28LvOd
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