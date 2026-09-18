Ο Ζαν Μοντέρο έδειξε την κλάση του στο πρώτο επίσημο καλαθι του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό μετά την εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια. Ο Ζαν Μοντέρο έκανε το ντεμπούτο του σε επίσημο ματς με τη φανέλα των Πειραιωτών στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague κόντρα στη Φενέρ.

Στο Άμπου Ντάμπι πέτυχε και το πρώτο του επίσημο καλάθι με τους ερυθρόλευκους. Ο Εl Problema εκτέλεσε για τρεις μετά από step back τρίποντο σε μια κίνηση που του αρέσει πολύ.

Έδειξε την κλάση του και το ταλέντο του στον επιθετικό τομέα για άλλη μια φορά, πληγώνοντας την ομάδα του Σάρας Γιασικέβιτσιους.

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