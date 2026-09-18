Ο Τσους Μπουένο μίλησε στα ΜΜΕ που βρίσκονται στο Αμπου Ντάμπι για το Σούπερ Καπ της EuroLeague, σχετικά με θέματα που αφορούν το μέλλον της διοργάνωσης.

Μεγάλη κουβέντα γίνεται γύρω από τη EuroLeague για την επόμενη μέρα της διοργάνωσης, αλλά και το «μπάσιμο» που πάει να κάνει στην ευρωπαϊκή αγορά το NBA. Τα περισσότερα θέματα θα λυθούν στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Κόμο, ωστόσο ο Τσους Μπουένο, φρόντισε να δώσει μία εικόνα από τα πλάνα του στους δημοσιογράφους.

Ο CEO της EuroLeague, μία μέρα πριν (Πέμπτη, 17/09) από το τζάμπολ του Σούπερ Καπ, μίλησε σε ελληνικά ΜΜΕ, αλλά και σε απεσταλμένους από Τουρκία και Ισπανία, για θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και το πως σχεδιάζουν την επόμενη μέρα στην Ευρωλίγκα.

Η υπόθεση Γουόκαπ

Ενα από τα θέματα της συζήτησης, αφορούσε τον Τόμας Γουόκαπ και τη μεταγραφή του στην Ντουμπάι BC. Στους ανθρώπους της EuroLeague, δεν άρεσε καθόλου το γεγονός ότι η ομάδα των ΗΑΕ μίλησε κατευθείαν με τον παίκτη. Ο Μπουένο ανέφερε ότι το μόνο αποδεκτό όταν ένας αθλητής βρίσκεται σε συμβόλαιο με έναν σύλλογο, είναι να μιλήσει η Ντουμπάι (για παράδειγμα) με τον Ολυμπιακό και όχι με τον παίκτη. Αυτός είναι και ο λόγος που είχε ανοίξει έρευνα, σχετικά με το πως κινήθηκε η ομάδα του Πασκουάλ για την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ.

Η περίπτωση του ΠΑΟΚ και η δουλειά του Μυστακίδη

Από τα πιο «καυτά» θέματα ενόψει της επόμενης σεζόν, έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Οι ομάδες στη EuroLeague θα γίνουν από 20, 24 και ο «δικέφαλος του βορρά», θέλει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα. Ο Μπουένο, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ και το πόσο πολλούς οπαδούς έχει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Τέλη Μυστακίδη.

Για τον ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, είχε να πει μόνο καλά λόγια. Ανέφερε ότι ο Μυστακίδης κάνει εξαιρετική δουλειά στον ΠΑΟΚ και πως έχει κάνει μία πολύ καλή πρόταση, προκειμένου να βρεθεί η ομάδα του στη EuroLeague. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μυστακίδης, βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι για το Σούπερ Καπ και το βράδυ της Πέμπτης (17/09) ήταν σε γεύμα μαζί με ανθρώπους της διοργάνωσης, αλλά και μεγαλομετόχους των υπολοίπων ομάδων.

Η συνάντηση με τους ιδιοκτήτες, τι είπε για Αγγελόπουλους και Γιαννακόπουλο

Στο Κόμο όπου θα γίνει μία συνεδρίαση της λίγκας, θα βρεθούν και οι μεγαλομέτοχοι των ομάδων. Ο Μπουένο είπε, ότι στο τραπέζι που θα κάτσουν όλοι οι μεγαλομέτοχοι (όπου έχει γίνει πρόταση σε όλους), θα βρεθούν και οι κύριοι Αγγελόπουλοι και ο κύριος Γιαννακόπουλος, μιας και έχουν απαντήσει άπαντες θετικά στην πρόσκληση. Ολοι θα βρεθούν εκεί, προκειμένου να μιλήσουν για την επόμενη μέρα στη EuroLeague.

Το πλάνο στη EuroLeague με τις διοργανώσεις

Ο Μπουένο, βλέποντας ότι το προϊόν στην Ευρώπη είναι πολύ δυνατό, σκέφτεται μελλοντικά να προσθέσει ακόμα περισσότερες διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, έκανε αναφορά σε ένα πιθανό mid season τουρνουά, αλλά και σε ένα summer league. Στόχος του με αυτή την κίνηση, είναι να μην υπάρχει μεγάλη «παύση», μετά το τέλος της σεζόν, μέχρι να ξεκινήσει ξανά η Ευρωλίγκα.

Οι 24 ομάδες και οι... δύο περιφέρειες

Από τη σεζόν 2027-2028, η EuroLeague θα έχει 24 ομάδες και το φορμάτ θα αλλάξει. Οι σύλλογοι θα χωριστούν σε δύο περιφέρειες (12 και 12) προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Αυτή θα είναι η αρχή, μιας και μελλοντικά, ο Μπουένο θέλει να δει τις ομάδες να γίνονται ακόμα και 28 ή 30 και να υπάρχουν περιφέρειες όπως στο NBA, κάτι το οποίο βέβαια θα είναι ζόρικο στο πως θα χωριστούν οι σύλλογοι.

Τα συμβόλαια των παικτών

Ο Μπουένο, ρωτήθηκε σχετικά με τα συμβόλαια των παικτών, τα οποία δεν γίνονται γνωστά στον κόσμο, όμως κάνουν στο NBA. Ο ίδιος απάντησε ότι θέλει να φαίνονται τα ποσά, ωστόσο θα πρέπει να γίνει σχετική πρόταση στην ΕΛΠΑ (ένωση παικτών) και να γίνει αποδεκτό και από εκεί, για να προχωρήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε μία τόσο μεγάλη αλλαγή.

Η πρόταση του NBA

Ο κομισάριος του NBA, Ανταμ Σίλβερ, είπε πριν λίγες μέρες ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη EuroLeague και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες, για μία πιθανή συνεργασία. Ο Μπουένο είπε ότι περιμένουν ακόμα κάποια πρόταση από το NBA, αλλά δεν... καίγονται για να πουν το «ναι». Αν η πρόταση που θα δεχθούν εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές το ίδιο, τότε δεν θα πουν όχι, ωστόσο, αν δεν τους ικανοποιεί, θα συνεχίσουν ως έχουν.

Οπως ανέφερε ο CEO της EuroLeague, το προϊόν τους γίνεται χρόνο με τον χρόνο πιο δυνατό και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει πρόταση για να επενδύσουν, οπότε οικονομικά, όλα κυλάνε εξαιρετικά στη διοργάνωση.