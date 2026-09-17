Φρανσίσκο: Το «παράπονό» του για τις αλλαγές των κανονισμών στη EuroLeague και το... αίτημά του
Ορισμένες πολύ σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς ανακοίνωσε η Εuroleague ενόψει τόσο του Super Cup, όσο και της νέας σεζόν σε EuroLeague και EuroCup εστιάζοντας την κατηγορία «act of shooting», αλλά και στις τεχνικές ποινές και τα αντιαθλητικά φάουλ.
Με αφορμή αυτές τις τροποποιήσεις, ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρήκε την ευκαιρία να τοποθετηθεί εκφράζοντας το δικό του... παράπονο, αλλά και την πρότασή του για το τι θα ήταν καλό να διαφοροποιηθεί στο μέλλον.
«Αλλάζουμε κανόνες κάθε χρόνο σχετικά με το act of shooting και όλα αυτά… αλλά νιώθω ότι πρέπει να αρχίσουν να μας επιτρέπουν να φοράμε μπλούζες compression/μακρυμάνικο κάτω από τις φανέλες μας επίσης».
We’re changing rules every year about the act of shooting and all that… but I feel like they need to start allowing us to wear compression shirts/long sleeves under our jerseys too 😭 #Euroleague— Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) September 17, 2026
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