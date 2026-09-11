Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο βρέθηκε στην Γενική Συνέλευση της ELPA στη Βαρκελώνη. «Η σημερινή συνάντηση ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία να μοιραστούμε την πρόοδό μας

Στη Βαρκελώνη πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Παικτών της Euroleague (ELPA) με την παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου της Euroleague, Τσους Μπουένο.

«Χτίζουμε το μέλλον της Euroleague Basketball με ένα μακροπρόθεσμο όραμα και είναι απαραίτητο οι παίκτες μας να αποτελούν μέρος αυτού του ταξιδιού», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Παικτών της Euroleague (ELPA) που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, μοιράστηκε με μια εκτενή αντιπροσωπεία παικτών από κάθε ομάδα της Euroleague, τον Πρόεδρο της ELPA, Τορνίκε Σενγκέλια, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ELPA, Μπόστιαν Νάχμπαρ, και άλλους συμμετέχοντες τις τελευταίες εξελίξεις σε όλη τη Λίγκα, με έμφαση στην εφαρμογή του μετασχηματιστικού στρατηγικού οδικού χάρτη που έχει σχεδιαστεί για την επιτάχυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της δημιουργίας αξίας και της παγκόσμιας τοποθέτησης της Euroleague Basketball.

«Χτίζουμε το μέλλον της Euroleague Basketball με ένα μακροπρόθεσμο όραμα και είναι απαραίτητο οι παίκτες μας να αποτελούν μέρος αυτού του ταξιδιού. Ο διάλογος με την ELPA και τους παίκτες είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τον στρατηγικό μας οδικό χάρτη, να ενισχύουμε τον ανταγωνισμό και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοσύστημα μπάσκετ. Η σημερινή συνάντηση ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία να μοιραστούμε την πρόοδό μας και, εξίσου σημαντικό, να ακούσουμε τις απόψεις και τις ιδέες των παικτών», δήλωσε ο Τσους Μπουένο, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball.

Οι παίκτες έλαβαν ενημέρωση για τις συζητήσεις σχετικά με τη νέα Συμφωνία-Πλαίσιο της EuroLeague (EFA) και την εφαρμογή του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, την επέκταση του μοντέλου franchise και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Euroleague Basketball+, ένα νέο όραμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ συλλόγων που έχει σχεδιαστεί για να γίνει το ψηφιακό σπίτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ συλλόγων, συνδυάζοντας διοργανώσεις, περιεχόμενο, τεχνολογία, εμπορικές ευκαιρίες και εμπειρίες οπαδών σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα.

Ο Toρνίκε Σενγκέλια, Πρόεδρος της ELPA, δήλωσε: «Οι παίκτες βρίσκονται στην καρδιά της EuroLeague, επομένως είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στενά στις συζητήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της. Εκτιμούμε την ευκαιρία να λάβουμε μια ενημέρωση απευθείας από την Euroleague Basketball και να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την κατεύθυνση της Λίγκας. Πιστεύουμε ότι ο συνεχιζόμενος διάλογος και η συνεργασία μεταξύ της Λίγκας και της ELPA μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων».

Στη συνάντηση διερευνήθηκαν επίσης τρόποι για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Euroleague Basketball και της ELPA, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά σε βασικούς τομείς όπως η δημιουργία περιεχομένου και η ανάπτυξη παικτών, μεταξύ άλλων. Η συνάντηση τόνισε τον σημαντικό ρόλο που θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν οι παίκτες στη μελλοντική ανάπτυξη της Λίγκας.