Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σε συνέντευξή του στη Nova, αποκάλυψε πως δεν μίλησε με κανέναν για το ελληνικό διαβατήριο.

Στα δημοσιεύματα που συνέδεαν το όνομά του με ελληνικό διαβατήριο, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Συγκεκριμένα ο σέντερ των «ερυθρολεύκων», μιλώντας στη Nova, αποκάλυψε πως κανείς δεν τον προσέγγισε για να εκδώσει ελληνικό διαβατήριο, ενώ τόνισε επίσης πως αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

«Για να σας πω την αλήθεια και εγώ το διάβασα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει κάτι σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση, πολλές φορές τα media λένε πολλά, αυτή είναι η δουλειά τους, είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά και δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγει στα social media για να πω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Προσωπικά, δεν με νοιάζει τι λένε, αν είναι σωστό ή όχι. Αφήνω τον κόσμο να κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι. Εγώ ξέρω τι ισχύει. Αν κάποια μέρα έρθει αυτή η συζήτηση, θα δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με έχει προσεγγίσει κανένας από το ελληνικό μπάσκετ γι’ αυτό, δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, στην ομάδα, ώστε να προσπαθήσω να είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν».