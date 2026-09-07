Ο Τόμας Γουόκαπ έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της Ντουμπάι BC.

Για ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας του ετοιμάζεται ο Τόμας Γουόκαπ. Μετά από μία πενταετία στον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει στην καριέρα του στα ΗΑΕ και την Ντουμπάι BC.

Ο Γουόκαπ μέσω των social media της νέας του ομάδας, έστειλε το πρώτο του μήνυμα και ανέφερε το πόσο χαρούμενος είναι για αυτή τη μεταγραφή.

Ο Γουόκαπ είπε

«Καλησπέρα στην οικογένεια της Ντουμπάι, είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεταγραφή μου αυτή και για το να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τους προπονητές μου, αλλά και τους οπαδούς. Θα είναι μια υπέροχη χρονιά. Τα λέμε σύντομα».