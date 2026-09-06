Ο Εμπάι Εντιάι ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του «CRETE IBT» ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπιακό, όπου οι ερυθρόλευκοι του Πειραιά πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 50-37.

Τρομερό πρώτο ημίχρονο από τον Σενεγαλέζο Εμπάι Εντιάι του Ολυμπιακού! Ο νεοαποκτηθείς παίκτης των ερυθρολεύκων τελείωσε το πρώτο μισό με 12 πόντους και με αρκετά γεμάτη στατιστική και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μάλιστα ήταν ο μοναδικός διψήφιος στο παρκέ. Η ομάδα του Πειραιά πήγε στην ανάπαυλα προηγούμενη με 50-37.

Συγκεκριμένα, σκόραρε 12 πόντους σε μόλις 12 λεπτά με 3/5 δίποντα και 2/2 τρίποντα. Είχε τρία ριμπάουντ, εκ των οποίων το ένα επιθετικό, ένα κλέψιμο, μια ασίστ και ένα μπλοκ. Έδωσε ακόμα τρομερή ενέργεια και ένταση στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, δείχνοντας από την προετοιμασία πως αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στους Πρωταθλητές Ευρώπης ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν εντός και εκτός συνόρων.