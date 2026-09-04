Η τριετής συνεργασία θα φέρει το brand της Allwyn στο προσκήνιο των αγώνων της EuroLeague και του BKT EuroCup, δημιουργώντας παράλληλα νέες εμπειρίες για τους φιλάθλους.

Η Euroleague Basketball και η Allwyn Hellas, η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν πολυετή συνεργασία, καθιστώντας την Allwyn Επίσημο Συνεργάτη της EuroLeague και του BKT EuroCup στην Ελλάδα έως το 2029.

Η νέα συμφωνία χορηγίας παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του Αναπληρωτή CEO της Allwyn Hellas, Οδυσσέα Χριστοφόρου, του Chief Customer Officer της Allwyn Hellas, Άντος Λούκας, και του Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball, Γκάουιν Ντέιβις.

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» τέσσερις θρύλοι του μπάσκετ, οι οποίοι έχουν αφήσει το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ: Τζο Αρλάουσκας, Μπάνε Πρέλεβιτς, Μάικ Μπατίστ και Ντέιβιντ Ρίβερς.

Η συμφωνία αντανακλά τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα των δύο οργανισμών και σηματοδοτεί την έναρξη μιας αποκλειστικής και διαρκούς συνεργασίας σε μια αγορά-κλειδί για τη Euroleague Basketball. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Allwyn θα έχει έντονη παρουσία εντός και εκτός παρκέ κατά τη διάρκεια των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Allwyn Hellas και η Euroleague Basketball θα αναπτύξουν μια σειρά από δράσεις που θα επικεντρώνονται στο ψηφιακό οικοσύστημα και στην εμπειρία των φιλάθλων, δημιουργώντας νέες και καινοτόμες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τις διοργανώσεις.

Η συνεργασία έχει ως στόχο να προσφέρει αξία και μοναδικές αθλητικές εμπειρίες στους φιλάθλους, θέτοντας παράλληλα νέα πρότυπα στην αλληλεπίδραση και την ψυχαγωγία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η Euroleague Basketball έχει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί την έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιώς, καθώς και του επτά φορές πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού AKTOR. Στο BKT EuroCup θα συμμετάσχουν επίσης δύο ιστορικές ελληνικές δυνάμεις του μπάσκετ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

Ο Γκάουιν Ντέιβις, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball, δήλωσε κατά την παρουσίαση της συνεργασίας:

«Η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική αγορά για τη Euroleague Basketball, με μια παθιασμένη μπασκετική κοινότητα και μερικούς από τους πιο ενεργούς φιλάθλους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Allwyn ως Επίσημο Συνεργάτη τόσο της EuroLeague όσο και του BKT EuroCup και που ξεκινάμε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία, βασισμένη στην κοινή μας φιλοδοξία να δημιουργήσουμε ουσιαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους.

Μαζί, θα εξερευνήσουμε νέους τρόπους για να συνδέσουμε τους φιλάθλους με τις διοργανώσεις μας, τόσο μέσα στις αρένες όσο και μέσω του ψηφιακού μας οικοσυστήματος, προσφέροντας καινοτόμες δράσεις και αξέχαστες μπασκετικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Ο Αναπληρωτής CEO της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου, ανέφερε:

«Στην Allwyn Hellas είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη Euroleague Basketball ως Επίσημος Συνεργάτης της για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτή η συνεργασία ξεπερνά κατά πολύ την προβολή και την προώθηση του brand. Μαζί με τη Euroleague Basketball, θα βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους. Θα προσφέρουμε εμπειρίες που δεν αγοράζονται με χρήματα, θα αλληλεπιδρούμε μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και θα δημιουργούμε εκπλήξεις που θα κάνουν κάθε παιχνίδι να μετράει ακόμη περισσότερο».

Από την πλευρά του, ο Chief Customer Officer της Allwyn Hellas, Άντος Λούκας, δήλωσε:

«Η φιλοσοφία μας γύρω από τις αθλητικές χορηγίες ξεπερνά κατά πολύ την τοποθέτηση ενός λογοτύπου σε μια φανέλα ή περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη σχέση μεταξύ φιλάθλων, διοργανώσεων και ομάδων ακόμη πιο συναρπαστική, διαδραστική και ουσιαστική, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε αγώνα».

Η Allwyn Hellas αποτελεί την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και έχει ως στόχο να προσφέρει μοναδικές και καινοτόμες εμπειρίες ψυχαγωγίας στους πελάτες της, τόσο μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών της όσο και μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου λιανικής, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 3.000 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Με μακρά ιστορία στη στήριξη του αθλητισμού, η συνεργασία με τη Euroleague Basketball θα προσφέρει στην Allwyn Hellas μια πλατφόρμα για να έρθει ακόμη πιο κοντά στο κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμβέλεια και τη δημοφιλία της EuroLeague και του EuroCup.