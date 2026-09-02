Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης παρέθεσε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο «Gazz Floor» και στάθηκε στο πρόγραμμα των Πειραιωτών, αλλά και την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στο «Gazz Floor» της Τετάρτης (02/09) μίλησε ο Παναγιώτης Ραμαντάνης, ο ρεπόρτερ του gazzetta που ασχολείται με τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους και ετοιμάζονται για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ανέφερε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι την έναρξη του Σούπερ Καπ της EuroLeague, αλλά και το γεγονός ότι επιστρέφουν οι διεθνείς της ομάδας για να ενσωματωθούν στην αποστολή. Ένας από αυτούς είναι το νέο απόκτημα του συλλόγου, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος όπως έγινε γνωστό, φτάνει στην Αθήνα την Τετάρτη (02/09) στις 18:45.

Το κύριο θέμα συζήτησης στην εκπομπή, είχε να κάνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ραμαντάνης τόνισε ότι θα πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός τη χρυσή τομή, προκειμένου να κρατήσει για πολλά χρόνια ακόμα στο λιμάνι τον διεθνή γκαρντ.