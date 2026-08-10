Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους Κώστα Σλούκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παραχώρησε μία πολύ μεγάλη συνέντευξη στο «EuroInsiders». Ένα από τα θέματα τα οποία σχολίασε, είναι για τους παίκτες που πρεσβεύουν περισσότερο, στο τι σημαίνει Παναθηναϊκός.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, στάθηκε στον αρχηγό, Κώστα Σλούκα, αλλά και στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, για τον οποίο είπε ότι είναι ευλογία να τον έχει στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιαννακόπουλος είπε

«Θέλετε να αναφέρω μόνο έναν; Θα έλεγα δύο. Κοιτάξτε, ο Κώστας Σλούκας είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικός αρχηγός, πραγματικός επαγγελματίας, πραγματικός ηγέτης.

Αλλά, από την άλλη, νομίζω πως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι ευλογημένος να έχει έναν άνθρωπο και αθλητή σαν τον Χουάντσο. Το μυαλό του δουλεύει διαφορετικά. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, χαρούμενος, βλέπει πάντα τη θετική πλευρά, θέλει να βοηθάει τους πάντες. Πανέξυπνος άνθρωπος με καλή καρδιά. Τι άλλο θέλετε; Και το μπάσκετ που παίζει είναι τρομερό».