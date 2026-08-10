Γιαννακόπουλος για Ομπράντοβιτς: «Πάντα είχα στο μυαλό μου να επιστρέψει»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μιλώντας για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους «Euro Insiders» αποκάλυψε την μεγάλη του επιθυμία για την επιστροφή στον Παναθηναϊκό.

Δημοσιεύτηκε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στους «Euro Insiders» στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην μεγάλη του επιστροφή στον Παναθηναϊκό ύστερα από 13 χρόνια, αλλά και το μεγάλο δέσιμο που υπάρχει μεταξύ των δύο οικογενειών.

«Ο Ζέλικο είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο είσαι μαζί για 13 χρόνια. Και μετά από αυτά τα 13 χρόνια διατηρείς επαφή για ακόμη 13 χρόνια. Έχουμε ζήσει μαζί τόσα πράγματα, τόσα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τόσες στιγμές. Ήταν ο πρώτος που προσκλήθηκε και ο πρώτος που απάντησε. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως δεν χρειάζεται καν να του στείλω πρόσκληση. Αρκεί να του πω τις ημερομηνίες και θα είναι εκεί» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Έχω κρατήσει μια σχέση με τον ίδιο, με τη μητέρα του, με την οικογένειά του, όπως και εκείνος με τη δική μου οικογένεια. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή, εφόσον θα ήμουν ακόμη υγιής, ακόμη στο μπάσκετ και ακόμη στον Παναθηναϊκό, θα ήθελα να δω αυτή τη συνεργασία να γίνεται ξανά πραγματικότητα. Είμαι πολύ τυχερός. Είμαι ακόμη υγιής, είμαι ακόμη εδώ και είμαι ακόμη στον Παναθηναϊκό.»

Και κατέληξε για τον Ζοτς: «Και φέτος τι βλέπω; Βλέπω τον Ζέλικο πίσω. Βλέπω ανθρώπους που συνδέονται με εκείνη την εποχή να επιστρέφουν. Τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ, τον Αλβέρτη. Βλέπω ξανά ανθρώπους που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον σύλλογο. Και βλέπω μια ομάδα που, τουλάχιστον στα χαρτιά, κατά τη γνώμη μου, είναι ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί ποτέ.»