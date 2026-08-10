Μακάμπι Τελ Αβίβ: Αύξηση 7 εκατ. ευρώ στο μπάτζετ της
Ενόψει της νέας σεζόν ετοιμάζεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία θέλει να αφήσει πίσω της τη μέτρια περσινή σεζόν. Η ομάδα του λαού, ήδη έχει προχωρήσει σε μερικές πολύ καλές κινήσεις, όπως αυτή του NBAer, Κίτον Γουάλας, αλλά και του Ντάνιελ Τάις, ο οποίος δεν έμεινε στη Βιλερμπάν.
Σύμφωνα με τον Τόμερ Γκιβάτι και το Israel Hayom, η Μακάμπι, έχει αυξήσει το μπάτζετ της κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Ο Τάις είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του συλλόγου, καθώς οι ετήσιες απολαβές του, θα φτάνουν τα 2.2 εκατ. ευρώ.
Τον ακολουθεί ο Γιαμ Μάνταρ με απολαβές 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι Τζέιλεν Χορντ και Ίφε Λούντμπεργκ θα εισπράξουν από 1,8 εκατομμύρια δολάρια έκαστος.
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