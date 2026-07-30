Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας για τη σεζόν 2026-27 και μαθεύτηκε αν θα συμπέσουν και οι αγώνες της FIBA κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Αναμφίβολα ένα από τα ζητήματα των Εθνικών ομάδων στα προκριματικά κάθε διοργάνωσης είναι να μην συμπίπτουν οι αγώνες των «παραθύρων» με αυτούς της EuroLeague. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, έκανε γνωστό χθες (29/07) το πρόγραμμα των αγώνων της κανονικής περιόδου ενόψει της νέας σεζόν και μαθεύτηκε το αν θα υπάρξει όπως ίδια περίοδο αγώνες της FIBA και αγώνες της EuroLeague.

Θυμίζουμε πως κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου υπάρχουν δύο διακοπές για Εθνικές Ομάδες, μία τον Νοέμβριο και μία τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μάρτη. Έπειτα από αρκετά χρόνια, δεν συμπέσουν οι αγώνες των δύο διοργανώσεων τις ίδιες ημερομηνίες.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα «παράθυρα» του συμπέσουν είναι προγραμματισμένα την περίοδο 26-30/11, ενώ εκείνη την περίοδο η EuroLeague σταματάει στις 25 Νοεμβρίου.

Σχετικά με του Φεβρουαρίου, οι υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων για τη FIBA είναι από τις 25/02 μέχρι τη 01/03, ενώ η EuroLeague θα έχει εκ νέου διακοπή εκείνη την περίοδο.

Το γεγονός πως δεν θα συμπέσουν αγώνες FIBA και EuroLeague, πρόκειται για το καλό των Εθνικών Ομάδων, αφού οι δύο διοργανώσεις βρήκαν την κοινή λύση, έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Σημαντικό ρόλο παίζει πως αναμένεται να υπάρξει πιθανή συνεργασία των δύο σε λίγα χρόνια, δείχνοντας τις θετικές τους προθέσεις.