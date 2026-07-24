Ο CEO της Euroleague Τσους Μπουένο αναφέρθηκε στην προοπτική συνεργασίας με το ΝΒΑ που θα οδηγούσε σε αύξηση εσόδων.

Για συνεργασία με το ΝΒΑ προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα έκανε λόγο ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο που μίλησε στο podcast «StreamTime Sports». Με την τοποθέτηση του θέλησε να εξηγήσει ποιος είναι ο δρόμος για να μεγαλώσει η «οικονομική πίτα» που θα μοιραστούν οι ομάδες.

«Πριν έρθω εδώ, ορισμένοι ιδιοκτήτες συλλόγων της Ευρωλίγκας δεν έβλεπαν με καλό μάτι οτιδήποτε προερχόταν από το ΝΒΑ. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Αν το NBA έρχεται και συγκεντρώνει δισεκατομμύρια δολάρια και είναι εξαιρετικά επιτυχημένη στη διαχείριση των επιχειρήσεών της, γιατί να φοβόμαστε; Αντίθετα, πρέπει να διερευνήσουμε αυτή την πιθανότητα. Αν ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα έσοδα κατά 100%, ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι με τη συνεργασία με τo NBA. Ίσως όχι, αλλά σίγουρα πρέπει να το εξετάσουμε» δήλωσε αρχικά ο Τσους Μπουένο.

Για την έλευση του NBA Europe, είπε: «Θα έρθουν. Ξέρω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εξακολουθούν να επεξεργάζονται θέματα όπως οι πόλεις, οι χορηγοί και άλλα στοιχεία, αλλά θα έρθουν. Ας είμαστε ανοιχτοί και ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία.

Αν υπάρχουν δύο πρωταθλήματα, τότε θα πρέπει να ανταγωνιστούμε. Αυτό είναι εντάξει, αλλά ο ανταγωνισμός οδηγεί σε κατακερματισμό της αγοράς. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον διαχωρισμό και πιστεύω ότι είναι δική μου ευθύνη, από τη θέση που κατέχω, να το αποφύγω, ας προσπαθήσουμε. Τελικά, κάτι θα πρέπει να λειτουργήσει».

Για μια πιθανή συνεργασία, παρατήρησε: «Για μένα, το πιο απλό είναι να συγκεντρώσουμε τις 13 ομάδες μας και τις πέντε ή έξι αγορές τους, για τις οποίες γίνεται συζήτηση. Πιστεύω ότι πρέπει να τις ενώσουμε όλες και να βγούμε μαζί στην αγορά αναζητώντας συνεργάτες.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα μπορούσαν να αποζημιώσουν τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ και 26 χρόνια, ενώ θα μπορούσαμε επίσης να διαθέσουμε μέρος των χρημάτων για κεφάλαιο κίνησης, καθώς και για την ανανέωση της εικόνας μας. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας φυσικός τρόπος λειτουργίας στο πλαίσιο μιας συνεργασίας».

Τέλος, για το όραμά του και το πού βρίσκεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είπε: «Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή αγορά αθλητικών μέσων ενημέρωσης. Αντιπροσωπεύει συνολικά το 92% των εσόδων των αθλητικών μέσων ενημέρωσης, ενώ το μερίδιο του μπάσκετ είναι μικρότερο του 2%.

Ωστόσο, αν το μπάσκετ έχει, ας πούμε, το 10% της βάσης οπαδών του ποδοσφαίρου, γιατί δεν δημιουργούμε αξία στα μέσα ενημέρωσης που να πλησιάζει αυτό το 10%; Η ευρωπαϊκή αγορά αθλητικών μέσων ενημέρωσης ανέρχεται σε 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί λοιπόν το μπάσκετ να μην αποφέρει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αντί για τα λίγα εκατοντάδες εκατομμύρια που αποφέρει σήμερα; Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα».



