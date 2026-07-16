Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, ενόψει της νέας σεζόν.

Το απόγευμα της Πέμπτης (16/07), έφτασε στην Αθήνα το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα ενισχύσει τη front line της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Γιαμπουσέλε κατά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έστειλε το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Όσα είπε ο Γιαμπουσέλε

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, εδώ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω το ίδιο κι εσείς. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά, τα λέμε σύντομα».