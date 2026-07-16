Γιαμπουσέλε: Το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού
Το απόγευμα της Πέμπτης (16/07), έφτασε στην Αθήνα το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα ενισχύσει τη front line της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Γιαμπουσέλε κατά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έστειλε το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Όσα είπε ο Γιαμπουσέλε
«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, εδώ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω το ίδιο κι εσείς. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά, τα λέμε σύντομα».
.@yabusele28 just landed with a message for all of you, #PAOFans 💚🗣️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/AeN53ZqHnS— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 16, 2026
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