Γιαμπουσέλε: Ο προπονητής του στους Νικς, είπε ποια θέση του ταιριάζει
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε ένα τεράστιο μεταγραφικό «μπαμ», καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ένας παίκτης που έρχεται στην Αθήνα από το NBA, για να απογειώσει τη front line της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο προπονητής του Γιαμπουσέλε στους Νικς, Μάικ Μπράουν, είχε δηλώσει πριν από ένα παιχνίδι των Νικς κόντρα στους Μπουλς (η ομάδα που είχε πάει ο Γιαμπουσέλε), το ποια θέση είναι ιδανική για τον Γάλλο.
Όσα είπε ο Μπράουν
«Η θέση στην οποία έχει δείξει ότι αποδίδει καλύτερα στο NBA είναι αυτή του σέντερ σε σχήματα με χαμηλό σχήμα (small-ball). Απλώς, εμείς δεν είχαμε σταθερά τα απαραίτητα λεπτά συμμετοχής για να τον χρησιμοποιούμε εκεί.
Και όταν αγωνιζόταν ως πάουερ φόργουορντ (στο "4"), λόγω των σέντερ που είχαμε στο ρόστερ, τα ματσαρίσματα δεν ήταν πάντα ευνοϊκά. Έτσι, έπρεπε να επιλέγουμε προσεκτικά πότε θα βρίσκεται στο παρκέ και με ποιον τρόπο θα τον αξιοποιούμε».
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