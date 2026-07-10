Ο Μάικ Μπράουν είχε μιλήσει για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και για το ποια θέση είναι καλύτερη για εκείνον.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε ένα τεράστιο μεταγραφικό «μπαμ», καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ένας παίκτης που έρχεται στην Αθήνα από το NBA, για να απογειώσει τη front line της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο προπονητής του Γιαμπουσέλε στους Νικς, Μάικ Μπράουν, είχε δηλώσει πριν από ένα παιχνίδι των Νικς κόντρα στους Μπουλς (η ομάδα που είχε πάει ο Γιαμπουσέλε), το ποια θέση είναι ιδανική για τον Γάλλο.

Όσα είπε ο Μπράουν